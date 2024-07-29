Mozambikli Nalia Andre, Karapınar Bayramı'na hayran kaldı - Son Dakika
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Genel

Mozambikli Nalia Andre, Karapınar Bayramı'na hayran kaldı

Bolu'da düzenlenen geleneksel Karapınar Bayramı'na katılan Mozambikli Nalia Andre, Türk geleneklerini çok sevdiğini ifade ederek, etkinlikleri ülkesinde tanıtacağını söyledi.

29.07.2024 21:44
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Mozambik'ten geldi, köy bayramına hayran kaldı

BOLU - Bolu'da Topardıç köyünde düzenlenen geleneksel Karapınar Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Arkadaşlarının daveti üzerine etkinliğe katılan Mozambikli Nalia Andre, köye ve Karapınar Bayramı'na hayran kaldı. Kamerasıyla bayram etkinliklerini kayıt altına alan Andre, burada yapılan faaliyetleri ülkesinde tanıtacağını söyledi.

Mudurnu ilçesine bağlı Topardıç köyünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Karapınar Bayramı bu yıl da yapıldı. Mevlit okutulmasının ardından bayram için oluşturulan alanda binlerce kişiye yemek dağıtıldı. Yemek yiyen vatandaşlar, geleneksel güreş müsabakalarını izledi. Kıran kırana geçen mücadelelerde kazanan güreşçilere para ödülü verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 5 yıl Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gören Mozambik vatandaşı Nalia Andre de, okul arkadaşlarının daveti üzerine Karapınar Bayramı'na katıldı. 2,5 yaşındaki kızıyla birlikte yayla bayramına katılan Nalia Andre, Türk geleneklerini çok sevdiğini ifade etti. Ayrıca eline aldığı kamera ile yayla bayramını kayıt altına alan Andre, burada yapılan etkinlikleri ülkesindeki takipçilerine tanıtacağını dile getirdi. Binlerce kişinin katılım sağladığı Karapınar Bayramı'nda, eline mikrofonu alan Andre, Türkiye'ye olan özlemini ve yapılan etkinliğin güzelliğinden bahsetti.

Sosyal medyada Bolu'nun kültürü tanıtacağını ifade eden Nalia Andre, "Bolu'da Uluslararası İlişkiler Bölümü okudum. Mozambik'ten geliyorum. 2019 yılında mezun olup, ülkeme döndüm. Tatil için ilk durağım Bolu olsun istedim çünkü Bolu benim için çok özel. İnsanlarını çok seviyorum. Çok sıcak kanlılar. Bir sürü arkadaşlar edindim Bolu'da. O yüzden ilk durağım Bolu olsun istedim ama Türkiye çok güzel bir ülke olduğu için diğer şehirleri de gidip görmek isterim. Üniversiteden arkadaşlarım buraya davet etti. Böyle bir etkinliğin olacağını duyunca bende geldim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mozambikli Nalia Andre, Karapınar Bayramı'na hayran kaldı - Son Dakika

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