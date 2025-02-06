MSB duyurdu: "1 Ocaktan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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MSB duyurdu: "1 Ocaktan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB duyurdu: "1 Ocaktan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi" Son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan bugüne kadar 100'ü Irak'ın Kuzey'inde, 221'i Suriye'nin Kuzeyi olmak üzere 321 teröristin etkisiz...

06.02.2025 20:07
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MSB duyurdu: "1 Ocaktan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi"

Son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan bugüne kadar 100'ü Irak'ın Kuzey'inde, 221'i Suriye'nin Kuzeyi olmak üzere 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kış-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/ Kars'ta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Aktürk, öncelikle, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlara ile silah ve mesai arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Eğitim-Tatbikat faaliyetleri/ Uluslararası görevler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra; Muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan milli ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini aktardı.

Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 20 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edilen ve Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı başarıyla devam ettiğini ifade eden Aktürk,

Söz konusu tatbikat ile; Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlanması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlandığını belirtti.

Kış-2025 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılan malzemeleri sıralayan Aktürk, " NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76), 5.56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, Kafes Korumalı Mini İHA, BOYGA Döner Kanatlı İHA, Aslan-3 ve BARKAN İnsansız Kara Araçları, ZMA-X İnsansız Kara Aracı, MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi, UMA Keşif ve Gözetleme Sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler ilk defa kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının ve Özel Kuvvetler Komutanlığının ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı'na yaklaşık 12 bin personel ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel iştirak ettiğini bildirdi.

Terörle mücadele harekatı

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'ye ve bölgeye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; 43'ü geçen hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 (Irak 100/ Suriye: 221 ) terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu bildirdi.

Aktürk, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Hudut güvenliği

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarda son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474 olduğunu ifade etti.

Aktürk, son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 6.382'ye ulaştığını belirtti.

Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararı, İsrail'in ateşkese ve barışa gölge düşüren başka bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu aktaran Aktürk, "İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma; Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak'ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi/ envantere giren yeni silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün daha da arttığını belirten Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Yerli Motorlu Kirpi-2 ile, 5 tonluk taktik tekerlekli araç envantere alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel MSB duyurdu: '1 Ocaktan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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