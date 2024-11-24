Nevşehir'de Kar Yağışında Araçları Kurtarmak İçin İlginç Yöntem - Son Dakika
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Nevşehir'de Kar Yağışında Araçları Kurtarmak İçin İlginç Yöntem

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Nevşehir'de bir kamyonet, yazlık lastiklerle yola çıkınca ilerlemekte zorlandı. Araçtaki vatandaşlar, aracı itmek yerine kasadan zıplayarak ilerletmeye çalıştı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik aksadı, polis ekipleri ve vatandaşlar yolda kalan araçlara yardım etti.

24.11.2024 15:23  Güncelleme: 15:32
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Yolda kalan araçlara Türk usulü kurtarma kamerada

Araç ilerlesin diye kasasında zıpladılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yazlık lastikle yola çıkan kamyonet ilerlemekte zorlandı. Kamyonette bulunan vatandaşlar ise aracın kasasında zıplayarak aracı ilerletmeye çalıştı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle kış lastiği taktırmayan sürücüler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım caddesi üzerinde ilerlemeye çalışan bir kamyonet sürücüsü yazlık lastik ile yola çıkınca yolda kaldı. Kamyonette bulunan diğer vatandaşlar aracı iterek ilerletmek yerine, kasanına çıkarak zıplamaya başladı.

Kış lastiği taktırmaya gidenler de yolda kaldı

Kar yağışının etkili olması nedeniyle araçlarında kış lastiği olmayan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Lastik taktırmaya giden sürücüler de yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir ve ilçelerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Belediye ve karayolları ekiplerinin yoğun çabası ile açılan yollarda ilerlemeye çalışan bazı sürücüler de kazalara neden oldu. Nevşehir Ürgüp karayolu, İbrahim Paşa rampalarında turistleri taşıyan bir otobüsün orta refüje kayması sonucu trafik tıkandı. Kaza nedeniyle duran diğer araçlar da tekrar kalkmakta zorlandı.

Polis ekipleri yardım etti

Şehir merkezinde aşırı buzlanma nedeniyle trafikte ilerleyemeyen sürücülere polis ekipleri müdahale etti. Yolda mahsur kalan otomobiller, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek kurtarıldı.

Nevşehir\'de Kar Yağışında Araçları Kurtarmak İçin İlginç Yöntem
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nevşehir'de Kar Yağışında Araçları Kurtarmak İçin İlginç Yöntem - Son Dakika

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