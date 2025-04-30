Niğde Belediyesi'nden Akıllı Su Yükleme Sistemi

Niğde Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk

NİĞDE - Niğde'de akıllı telefon ile su yükleme dönemi başladı

Niğde Belediyesi, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları yolunda öncü adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olan mobil uygulama ve akıllı telefonlarda ki NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle çalışan su yükleme sistemi, düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplantıda yaptığı açıklamada, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği dünyada şehirlerin de akıllı hale geldiğini belirterek, "Niğde Belediyesi olarak bu dönüşüme öncülük ediyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, Android işletim sistemli ve NFC özelliğine sahip cep telefonları aracılığıyla su sayaçlarına saniyeler içinde yükleme yapabilecek. Başkan Özdemir, bu uygulamanın hızlı, güvenli ve pratik bir çözüm sunduğunu özellikle vurguladı.

43 bin 101 aboneye hizmet verecek

Sistem, ilk etapta Baylan marka sayaç sahipleri tarafından kullanılabilecek. Başkan Özdemir, şu anda 43.101 aktif Baylan abonesinin bulunduğunu belirterek, yeni sistem sayesinde vatandaşların dışarı çıkmaya gerek kalmadan, evlerinin konforunda ve zahmetsizce su yükleme işlemlerini gerçekleştirebileceklerini vurguladı.

Niğde Belediyesi Mobil Uygulaması ile Hizmetler Artık Cepte

Niğde Belediyesi, bu yeniliği geliştirdiği mobil uygulama üzerinden hayata geçiriyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde yalnızca su yükleme işlemlerini değil, aynı zamanda pek çok belediye hizmetine de kolayca erişebilecek. Mobil uygulama içerisinde e-belediye işlemleri, istek ve şikayet bildirimleri, haber ve duyurular, kent rehberi, e-imar sorgulamaları, şehir kameraları görüntüleme, etkinlik takibi, kütüphane randevuları ve mezarlık bilgi sistemi gibi birçok hizmet sunuluyor.

9 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak

Mevcut 11 adet Akıllı Vezne Sistemi'nin yıllık bakım maliyetinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, yeni NFC teknolojisi sayesinde 10 yeni AVS kurulumunun da gereksiz hale geldiğini belirtti. Her bir yeni veznenin 800 bin TL maliyeti olduğu düşünüldüğünde, toplamda yaklaşık 9 milyon TL'lik bir ekonomik tasarruf sağlanmış olacak.

Çevre dostu ve sürdürülebilir bir uygulama

Projenin yalnızca ekonomik değil, çevresel fayda da sunduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, kağıt kullanımının azalmasıyla birlikte karbon ayak izinin de düşürüleceğini belirtti.

Yaptığımız çalışmalarla Niğde'ye değer katmaya devam ediyoruz diyen Başkan Özdemir, bu sistemin akıllı şehirler yolunda atılmış önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, projede emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.