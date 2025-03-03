Niğde'nin Ramazan Lezzeti: Tahinli Pide

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Niğde'nin tescilli lezzeti tahinli pide

NİĞDE - Niğde mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan 'Niğde tahinlisi' iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Niğde'deki fırınlarda tahinli pide mesaisi başladı. Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Niğde tahinlisi' lezzeti, sağlıklı olması ve tok tutma özelliği ile kentte sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Murat Yenel, özenle hazırlanan tahinli pidenin tokluk hissi ve susatmayan bir yapıya sahip olduğunu söylediği açıklamasında bayatlama süresi uzun olan pide için Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını anlattı. Yenel; "Çok şükür bu mesleğe mensubum ve severek yapıyorum. Babamdan almış olduğum mesleğe babamla birlikte devam ediyorum. Tahini pide sahurda olmazsa olmazdır. Çay ve hoşafla çok güzel oluyor, tok tutuyor. Diğer illerde de yapılıyor ama bu kadar güzel olmuyor. Niğde'ye özgü coğrafi işaretli bir lezzet bu. Ramazan'da insanlar çalışıyor, susuyor, acıkıyorlar ama sahurda tahinli pide ile çay, hoşafı beraber tüketilirse iftara kadar acıkmıyorsunuz. Fiyatlar işletmelere göre değişiyor benim işletmemde 500 gram tahinli pide 100 lira. 24 saat hizmet veriyoruz, hiç uyumadan sabaha da tahini pide üreteceğiz" dedi.

Esmer un, şeker, maya, su ve bolca kullanılan tahin karışımından elde edilen hamurun belli dinlenme aşamalarından sonra 10 dakika fırında pişirilmesiyle hazırlanan tahinli pide, diğer illerden de yoğun talep görüyor. Tahinli pidenin bayatlama süresinin uzun olması nedeniyle il dışından da yoğun talep gördüğünü söyleyen Yenel; "Türkiye sınırları içerisinde her yere kargo ile gönderiyoruz. Nasıl ki Adana kebap, Adana'ya özgü bir lezzet ise, tahinli pide de, Niğde'ye özgü bir lezzettir" diye konuştu. Yarım asırdır tahinli pide üreten Ali Rıza Yenel ise yerel lezzet tahinli pidenin yapım aşamasını anlattı.

Yenel; "Ben, oğlum ve onun oğlu hep birlikte çalışıyoruz. Niğde haricinde illerde de üretiliyor ama en fazla üretilen yer Niğde. Tahinli pideyi açıyoruz, sarıyoruz, dinlendiriyoruz ve son aşama olarak fırına veriyoruz. Ramazan ayında çok talep görüyor. Tok tutuyor ve herkes yapmadığı için de yoğun talep görüyor" şeklinde konuştu.