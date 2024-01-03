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Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var - Son Dakika
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Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var

İzmirli öğretmen ve avukat Ferda Sarıyer, 68 yaşında olmasına rağmen 14 diploması bulunmaktadır. Okumayı bir hobi olarak gören Sarıyer, dünya rekorunu elde etmek için diplomasını 17'ye tamamlamayı hedeflemektedir. Sarıyer, okumanın kendisini zinde tuttuğunu ve ömrü yetene kadar okumaya devam edeceğini belirtmektedir. Ayrıca, belediye başkanlığına aday adayı olduğunu ve 14 diplomalı başkan olarak göreve başlamayı hedeflediğini ifade etmektedir.

Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var
03.01.2024 - 23:27,
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Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var

14 diploması var, dünya rekoru peşinde

"'Ferda hocanın bir hastalığı var, o da üniversite bitirmek' diyorlar"

İZMİR - İzmirli öğretmen ve avukat 68 yaşındaki Ferda Sarıyer; ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 14 diplomaya sahip. "Okumak benim için yemek yemek, su içmek gibi" diyen Sarıyer'in sıradaki hedefi, diplomasını 17'ye tamamlayıp dünya rekorunu elde etmek.

İzmir'de 68 yaşındaki Ferda Sarıyer, çevresinde okuma aşkıyla tanınıyor. Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra okul idareciliği ve Milli Eğitim şube müdürlükleri görevlerinde bulunan Sarıyer, öğretmenlik yaparken bir yandan da hukuk fakültesini bitirdi. Emekli olduktan sonra ise avukatlık mesleğine adım atan Sarıyer, hayatı boyunca; ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 14 bölümü bitirdi. Okumaya devam etmezse rahatsız olacağını ve okumanın kendisini zinde tuttuğunu ifade eden Sarıyer, bir sonraki eğitim hedefinin tarım üzerine bir bölüm okumak olduğunu, ömrü yetene kadar okumaya devam edeceğini söyledi.

"Okuduğum bölümleri sıralarken karıştırıyorum"

Eğitim hayatının nasıl başladığını anlatan Sarıyer, "İlk olarak Fransızca öğretmenliği yaparak göreve başladım. Öğretmenliğe başladıktan sonra 12 yıl müdürlük yaptım. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım. Mezun olduğum dönemlerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandım. Kamu Yönetimi, Halkla ilişkiler, Yerel Yönetimler, Medya ve İletişim, Turizm, Emlak Yönetimi, Sosyal Hizmetler bölümleri olmak üzere toplamda 14 bölüm bitirdim. Şu anda üç ayrı üniversitede öğrenciliğim devam ediyor. Bazen okuduğum bölümleri sıralarken karıştırıyorum. 72 yaşında İtalyan bir kişi 15 üniversite mezunu olarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Haziran ayında okuduğum bölümden mezun olup rekoru kıracağım. Dünya rekoruyla kafa kafaya geleceğim" dedi.

"Hobi olarak görüyorum"

Çevresindekilerin kendisine verdiği tepkiden de bahseden Ferda Sarıyer, "'Hiç işin yok mu? Zaten belli bir yaşa gelmişsin, üniversite okumak isteyen öğrencilerin önüne geçiyorsun' gibi tepkiler alıyorum. Kimileri de bunu bir hastalık olarak görüyor. 'Ferda hocanın bir hastalığı var, o da üniversite bitirmek' diyorlar. Ben bunu bir hobi olarak görüyorum. İş hayatım sürerken okumaya vakit buluyorum. Okumak benim için yemek yemek, su içmek gibi. Hedefe ulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

"Sınavlarda öğretmen sanıyorlar"

İki kızının da üniversite okuduğunu; fakat kendisi gibi çok sayıda diplomalarının olmadığını aktaran Sarıyer, "Çevre mühendisi olan büyük kızım benim isteğimi kırmadı ve ikinci üniversiteyi tamamladı. Küçük kızım da bir üniversitede dekan yardımcısı oldu. Daha sonra profesör olacak ve ben de ardından doktoraya başlayacağım. Kızlarımın benim gibi çok sayıda üniversite bitirmesi çok zor. Öğrencilerle fakültede sınava gireceğim zaman beni gözetmen öğretmen sanıyorlardı" diye konuştu.

Sıradaki hedefi belediye başkanlığı

Hedeflerinin arasında belediye başkanlığının da olduğunu söyleyen Sarıyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi aday adaylığı süreci içerisindeyim. Başvurumu yaptım. İnşallah sıradaki hedefim olan belediye başkanlığına da ulaşacağım. 14 diplomalı başkan olarak göreve başlayacağım."

Kaynak: İHA
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