Orman Gönüllüsü Muhtar, Gece Vakti Ormanda Yangın Nöbeti Tutuyor - Son Dakika
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Genel

Orman Gönüllüsü Muhtar, Gece Vakti Ormanda Yangın Nöbeti Tutuyor

Denizli'de orman gönüllüsü olan mahalle muhtarı son günlerde artan orman yangınlarına karşı gece saatlerinde devriye atıyor. Muhtar İbrahim Çoban, ormanlık alanda devriye atmasının yanı sıra vatandaşlara da uyarılarda bulunarak farkındalık oluşturuyor.

08.07.2024 00:32
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Orman gönüllüsü muhtar, gece vakti ormanda yangın nöbeti tutuyor

Gündüz mahalle işleriyle uğraşıyor, gece ormanda yangın devriyesi atıyor

Muhtarın orman nöbeti takdir topluyor

DENİZLİ - Denizli'de orman gönüllüsü olan mahalle muhtarı son günlerde artan orman yangınlarına karşı gece saatlerinde devriye atıyor. Muhtar İbrahim Çoban, ormanlık alanda devriye atmasının yanı sıra vatandaşlara da uyarılarda bulunarak farkındalık oluşturuyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Çoban, geçtiğimiz yıllarda orman gönüllüsü oldu. Muhtar Çoban, gündüzleri muhtarlık işleri ile uğraşırken, geceleri ise mahallesindeki orman sahasında yangınlara karşı devriye atıyor. Son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı farklı bir yöntem geliştiren muhtar, ormanlık alanda kendi aracıyla devriye atıyor. Çoban, piknik yapmak veya arkadaşlarıyla vakit geçirmek amacıyla mesire alanlarına gelen vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor. Kendi devriye atmasının yanı sıra muhtemel yangınlara karşı da mahalle sakinlerinden yangınlara müdahale timi oluşturdu. Herhangi bir yangın durumunda bölgeye sevk edilecek ekiplerden önce mahalle sakinleri hazır da bekleyen su tankeri ile yangına müdahale edecek.

"Yangınlar arttı, vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı"

Son günlerde sıcaklığın ve kuraklığın artmasıyla orman yangın sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Muhtar Çoban, "Biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Valiliğin aldığı kararlar doğrultusunda ormanlık alanın girişinin yasak olduğunu, mangal yakmamaları konusunda, yerlere çöp atmamaları konusunda, sigara izmaritlerini iyi söndürmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Tüm vatandaşlara duyarlılığa davet ediyorum. Çöplerini ormanda bırakmasınlar. Bu dönemde yangınlar arttı. Türkiye genelinde birçok yangın var. Denizli'de öyle, en son Babadağ Mollaahmet Mahallesi'nde yangın çıktı. Buraların da öyle olamaması için uğraşıyoruz. İnşallah vatandaşlar duyarlı olur. Tüm muhtarlarımıza da çağrımdır, herkes bölgesinde tim oluştursun, ormanları gezsin, vatandaşları uyarsın" ifadelerini kullandı.

"Gerçek vatanseverlik bu"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Güney, mahalle muhtarı Çoban'ı desteklediklerini ve bu davranışının gerçek vatanseverlik olduğunu vurgulayarak, "Kendi özel arabasıyla gelip oradaki vatandaşları orman gönüllüsü olarak uyarması, girişi yasak olan ormanda oturan vatandaşları kaldırmaları çok güzel bir şey. Gerçek vatanseverlik bu. Kendi mazot paranla, kendi arabanla bu görevi, bu işi yapıyorsa başımızın üstünde yeri var. Bizim evlerimiz ormanın içinde. Buradaki bağlantı yolu orman olarak geçiyor biz bu bağlantı yoluna kapı yaptıracağız. Biz bunu yaptırmayı önceden düşünmüştük ama belediye tarafından cadde olduğunu söylemişlerdi. Öyle değilmiş hala orman olarak geçiyormuş. Bizler vatandaş olarak oraya kapı yaptıracağız. Buradaki yangın riski inşallah böylelikle bitecek. Buralar şu an çıra gibi her an yangın çıkabilir. İnşallah böylelikle bunun tedbirini almış olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Denizli, Çevre, Güvenlik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Orman Gönüllüsü Muhtar, Gece Vakti Ormanda Yangın Nöbeti Tutuyor - Son Dakika

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