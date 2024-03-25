Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

Geniş Video İzle

Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu. Vatandaşların dikkatini çeken pelikanlar bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameraya yansıdı. Göçmen kuşlar bir süre sonra Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönüne uçarak gözden kayboldu.

25.03.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

BURSA - Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu. Vatandaşların dikkatini çeken pelikanlar bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameraya yansıdı.

Zengin coğrafyasıyla göçmen kuşların barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerdeki kanatlı misafirleri ağırlamaya başladı. Ege bölgesine doğru göç eden pelikan sürüsü iftara yakın Bursa semalarında görüldü. Simetrik şekilde uçan pelikanlar toplu halde simetrik uçuşlarıyla görsel şölen oluşturdu. O anları gören vatandaşlar, telefonlarına sarılırken, pelikanların gökyüzünde oluşturduğu şölen kameraya yansıdı. Göçmen kuşlar bir süre sonra Manyas Gölü ve Ege Bölgesi yönüne uçarak gözden kayboldu.

Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu
Kaynak: İHA

Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD'de Enflasyon Verileri Fed'in Faiz İndirimlerini Geciktirebilir
    15 Mar ABD'de Enflasyon Verileri Fed'in Faiz İndirimlerini Geciktirebilir

    ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini zayıflattı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

  • Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
    15 Mar Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

    Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma platformu İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor. Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ile Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Seydikemer istikametinden iki yönlü devam ediyor. Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

  • Siirt'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
    15 Mar Siirt'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

    Siirt İl Özel İdaresi, Kışlacık köyü sınırlarında bulunan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek. Sahanın muhammen bedeli 736 bin 375 lira olarak belirlenirken, ihale Siirt İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından yapılacak.

  • ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze, Bayraktar Akıncı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı
    15 Mar ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze, Bayraktar Akıncı ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı

    AKINCI TİHA, uçuş esnasında İHA-122 füzesini hedef bölgeye başarıyla fırlattı. İHA-122 füzesi, yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Başarılı testler sayesinde tedarik sürecine hızla girmesi mümkün görünüyor.

  • Senegal'de Tutuklu Olan Muhalif Lider ve Cumhurbaşkanı Adayı Serbest Bırakıldı
    15 Mar Senegal'de Tutuklu Olan Muhalif Lider ve Cumhurbaşkanı Adayı Serbest Bırakıldı

    Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye, genel siyasi af kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu. Sonko ve Faye, kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılarak Sonko'nun evine doğru yola çıktı. Serbest bırakılmalarıyla birlikte Sonko taraftarları tarafından kutlamalar yapıldı. Faye'ın ise yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını yürütmesi bekleniyor.

  • İstanbul'da asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı
    15 Mar İstanbul'da asayiş uygulamasında 481 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap ve 97 bin 285 lira ele geçirildi. Ayrıca, 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı ve sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:22:07. #1.12#
SON DAKİKA: Pelikan sürüsü Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement