Polis Merve 8 yıldır şehit babasının yolunda ilerliyor

Batman'da teröristlerin hain saldırısında şehit olan polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Merve, çocukken kaybettiği babasının mesleğini sürdürüyor

ADANA - Batman'da teröristlerin hain saldırısında şehit olan polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Merve Kocaer Yavuz, çocukken kaybettiği babasının mesleğini sürdürerek 8 yıldır aynı yolda ilerliyor. Kendi gibi polis eşiyle birlikte görev yaptığı Adana Kozan'da babasının kabrini ziyaret eden Merve, duygu dolu anlar yaşadı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de programlar düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tören sonrası ilçedeki polis şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için dua edilerek, kabirlerine gül bırakıldı. Görevi başında şehit olan polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can ile Batman'da teröristlerin hain saldırında şehit olan polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Merve Kocaer Yavuz da törene katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünde her zaman halkın huzur ve güvenliği için görevleri başında olduklarını söyledi.

8 yıldır babası gibi polislik görevini sürdürüyor

1996 yılında Batman'da teröristlerin hain saldırında şehit olan polis memuru Abdullah Kocaer'in 29 yaşındaki kızı Merve Kocaer Yavuz ise 8 yıldır emniyet teşkilatına görev yapıyor. Çocukken kaybettiği babasının kabrini kendisi gibi polis olan 30 yaşındaki eşi Ali ile birlikte ziyaret eden Merve duygu dolu anlar yaşadı. Merve Kocaer Yavuz, babasından devir aldığı kutsal görevi sürdürdüğünü belirtti. Polis bir babanın kızı olmaktan gurur duyduğunu aktaran Yavuz, "Şehit babamdan emanet aldığım görevi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

Eşi Ali Yavuz ise kayınbabasının kutsal emanetini kendilerinin sürdürdüklerini ifade etti.

Adana'da 8 Haziran 2017'de motorize ekipte iken kaza geçirerek şehit düşen polis memuru Arda Can'ın kabrinde dua eden babası Serdar Can da, "Polislerimizle gurur duyuyoruz. Onların ayağına taş değmesin. Benim oğlum Adana'da şehit oldu. Bugün duygu dolu anlar yaşıyoruz. Tüm polis teşkilatımızın günü kutlu olsun" diye konuştu.