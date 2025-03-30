Ramazan Bayramı'nda Deprem Mezarlığı Ziyaretleri

Deprem mezarlığında gözyaşlarıyla geçen Ramazan Bayramı

Depremzede Cemile Keleş: "Allah evlat acısını kimselere vermesin, evlattan daha değerli kimse yokmuş"

Depremzede Necati Yılmaz: "Buradaki hepimizin bayramı burası oldu ve başka nasıl bayram olur bilmiyoruz"

HATAY - Hatay'da afetzede vatandaşlar, sabahın ilk saatleriyle birlikte asrın felaketinde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu deprem mezarlığına akın ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Mezarları sulayarak gözyaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"Allah evlat acısını kimselere vermesin, evlattan daha değerli kimse yokmuş"

Depremde kaybettiği kızının mezarının başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Cemile Keleş, "Bizim evimiz gecekonduydu. Biz depremden kurtulduk ama kızım 6 katlı binanın altında kaldı. Binanın enkazından 5 gün sonra cenazesi çıktı. Nasıl özlediğimi bilemezsin. Kızım çok özlüyorum. Bir kız bir oğlan iki çocuğu arkasında bıraktı. Allah evlat acısını kimselere vermesin. Evlattan daha değerli kimse yokmuş. Bugün bayram ziyaretine geldik. O gece kızımın yanında oğlu kalıyordu ama o gün oğlu babasının yanına gitmiş. O gece evde tek başına kalıyordu. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Güzel yavrum bize çok düşkündü. Her bayram ziyaretine geliyoruz" dedi.

"Buradaki hepimizin bayramı burası oldu ve başka nasıl bayram olur bilmiyoruz"

Depremde kaybettiği kızı, torunu ve damadının mezarını ziyaret eden Necati Yılmaz, "Depremde kızımı, torunumu ve damadımı kaybettim. Ayrıca toplam 9 akrabamı kaybettim. Onlarla aynı apartmanda yaşıyorduk ama depremden birkaç ay önce başka mahalleye taşındılar. Deprem zamanında orası yerle bir oldu. Bayram günlerinde her zaman buradayız. Bayramımız ve ziyaretimiz her şeyimiz burada. Buradaki hepimizin bayramı burası oldu. Başka nasıl bayram olur bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.