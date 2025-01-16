Rav İsak Haleva Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Rav İsak Haleva Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Yahudi Toplumu Hahambaşı Rav İsak Haleva, Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenle defnedildi.

16.01.2025 22:14
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Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türk Yahudi Toplumu'nun 23 yıldır liderliğini üstlenen Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın vefatı nedeniyle Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Türk Yahudi Toplumu'nun 23 yıldır liderliğini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Hahambaşı Rav İsak Haleva 14 Ocak'ta İstanbul'da hayatını kaybetmişti. İstanbul doğumlu olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Haleva'nın vefatını Türkiye Hahambaşlığı Vakfı, kurumun internet sitesinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Rav İsak Haleva için Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve Eski Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Haham yönetiminden yetkililer ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Haleva için Beyoğlu'ndaki Sinagog'ta yahudi din adamları tarafından dualar ve mezmurlar okundu. Din adamlarının okuduğu mezmurların ardından Türk Yahudi Toplumu Eş başkanı İsak İbrahimzadeh söz aldı ve Hahambaşı Haleva ile ilgili duygularını dile getirdi. Eş başkan ibrahimzadeh, "Bizlere iyiliği ve cömertliği öğretti. Işığıyla tüm çevremizi aydınlattı" diye konuştu. Öte yandan, törenin bitmesinin ardından Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenazesi defnedilmek üzere Beşiktaş Ulus'ta bulunan Sefarad Mezarlığı'na götürüldü.

"Onun fikir ve davranışları bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır"

Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kayıp sadece Türk Musevileri cemaatinin değil, bizlerin de ortak acısıdır. Sayın Haleva ömrünü iyilik, barış ve kardeşliğe adamış herkesin gönlünde yer edinmiş, kıymetli bir din adamıdır. Farkındalıklarımızı zenginlik olarak gören tavrı, kardeşlik ve dürüstlük çizgisinde yükselen bir toplum için çok önemlidir. Hahambaşı Haleva sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlararası köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımı ülkemizin toplum ve birlik anlayışıyla örtüşüyor. Kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama hakkının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Rav İsak Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikir ve davranışları sadece Musevi cemaatinin değil, bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Ailelerine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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