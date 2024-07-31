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Rize'de Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

RİZE - Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Malatya'da gıyabı cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu Hamas Lideri İsmail Haniye hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamas lideri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de gıyabi cenaze namazı kılınması için vatandaşlar bir araya geldi. Rize Sahil Camii'nde toplanan vatandaşlar akşam namazının kılınmasının ardından gıyabı cenaze namazı kılındı.