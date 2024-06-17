Sağlık Bakanı Koca, Fermuar Yöntemiyle İtfaiye Aracının Önünü Açtı - Son Dakika
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Genel

Sağlık Bakanı Koca, Fermuar Yöntemiyle İtfaiye Aracının Önünü Açtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen bir kaza sonrasında itfaiye aracının önünün fermuar yöntemiyle açıldığını gösteren bir video paylaştı. Bakan Koca, Fermuar Yöntemi'nin ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladıklarını belirtti ve kazada yaralanan iki kişinin Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

17.06.2024 22:30
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Sağlık Bakanı Koca, "Fermuar Yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kazaya giden itfaiye aracının önünün fermuar yöntemiyle nasıl açıldığını gösteren bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fermuar Yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye Fermuar Yöntemiyle yol verdi. Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız Fermuar Yönteminin yararını bir kez daha gördük.

Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca, Fermuar Yöntemiyle İtfaiye Aracının Önünü Açtı - Son Dakika

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