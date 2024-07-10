Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'dan Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve başlaması vesileyle Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 53. Sağlık Bakanı olarak atadığı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve başlaması vesileyle Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Memişoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin sağlığını korumak için çalışacağımıza, sağlık çalışanlarının bilgi ve özverileriyle sağlık sistemimizi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum. Yürüteceğimiz çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."