Sahte Burs Dolandırıcılığı Şok Etti

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Şaka gibi olay: İnternette gördüğü burs ilanına başvuran üniversite öğrencisine 10 TL gönderip, 5 TL geri istediler

-Sahte burs ilanına başvuruda bulunan üniversite öğrencisinin annesi Gülay Avcıoğlu: "Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onunda 5 TL'sini geri istiyorlar"

HATAY - Hatay'da internette gördüğü kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanına başvuran üniversite öğrencisinin hesap ve kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, 10 TL gönderip 5 TL'yi geri istediler. Kurumla görüşen ve internette araştırma yapan üniversite öğrencisi, dolandırıcıların taktiğini kısa sürede çözdü.

Antakya ilçesinde yaşayan Yüksek Lisans öğrencisi Nazime Avcıoğlu, üniversite eğitimi için internet üzerinden bursları araştırırken kurumsal bir kuruluşa ait ilanı gördü ve ilana başvurdu. Bir süre sonra kimlik bilgilerinin olduğu ve hesabına gönderilen 10 TL'nin 5 TL'sinin geri istendiği bir mesaj aldı. Durum üzerine şüphelenen Avcıoğlu, internette araştırma yaptı ve firmayla iletişime geçti. Daha önce benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını anlaması üzerine kendisine mesaj gönderen numaraya şikayette bulunacağını söyleyen Avcıoğlu, numara tarafından engellendi. Öğrencilerin dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için başlarından geçen olayı anlatan Nazime Avcıoğku'nun annesi Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, çikolata parası gönderildiğini ve sakız parası istendiğini dile getirerek öğrencileri sahte burs ilanlarına karşı uyardı.

"Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler"

Burs başvurusu yapmak isteyen üniversite öğrencisinin annesi Gülay Avcıoğlu, dolandırıcıların şaka gibi oyununu anlatarak "Kızım internetteki ilana başvurduktan 2 gün sonra geri dönüş yapıldı. Sahte kuruluş tarafından 10 TL yatırıldıktan sonra 10 TL'nin 5 TL'sini geri göndermemizi istediler. Bu durum bizde bir şüpheye neden oldu. Kuruluşun internetten yorumlarına baktık. Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler. Polise şikayette bulunduk. 10 TL verip tekrardan 5 TL'sini geri istemesine şaşırdık. İnternetteki yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizin başlarına gelmiş. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Burs başvurusu yaptıkları kuruluşları iyi incelemeleri ve yorumları okumaları gerekiyor. Dolandırıcı olan bu kuruluşlara başvuru yapmasınlar ve mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onunda 5 TL'sini geri istiyorlar. Şaka gibi ve inanılmaz bir şey. Kuruluş başvurusunda tüm hesap bilgilerini içeren bilgileri içeriyor. Bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin ve dikkatli olun. Burs başvurusu yapacağınız kuruluşları iyice araştırın ve inceleyin" ifadelerini kullandı.