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Sancaktepe'de Siyer-i Nebi Yarışmasını Kazanan 300 Öğrenci Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Siyer-i Nebi Yarışmasını Kazanan 300 Öğrenci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Sancaktepe İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ile Yunus Emre Camii Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Umre ödüllü Siyer-i Nebi Sınavı'nda birinci olan 300 öğrenci, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye ve Balkanlarda 10 ülkeden 93 okulda gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabından hazırlanan sınavda başarılı oldular. Sancaktepe Belediyesi Necmettin Erbakan Külliyesinde düzenlenen programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gençlerin bu kutsal yolculuğu bir arada gerçekleştirdiğini belirtti.

Sancaktepe\'de Siyer-i Nebi Yarışmasını Kazanan 300 Öğrenci Kutsal Topraklara Uğurlandı
06.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 23:10
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Sancaktepe'de Siyer-i Nebi yarışmasını kazanan 300 öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

İSTANBUL - Sancaktepe İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ve Yunus Emre Camii Eğitim vakfıyla birlikte organize edilen Umre ödüllü Siyer-i Nebi Sınavı'nda 10 ülkede, 93 okuldan birinci olan 300 öğrenci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Türkiye ve Balkanlarda 10 ülkeden 93 okulda düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı Hz. Muhammed'in (sav) hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabından hazırlanan sınava katılan öğrenciler katıldı. Yarışmada Umre ödülünü kazanan 300 öğrenci Sancaktepe Belediyesi Necmettin Erbakan Külliyesinde düzenlenen programda dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

"Sınavı kazanan 300 öğrencimiz kutsal topraklara uğurluyoruz"

Düzenlenen programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bizim çok mutlu olduğumuz bir programı gerçekleştiriyoruz. 300'ün üzerinde gencimiz bugün Umre yolculuğuna çıkıyorlar. Gençlerimiz yarışmalara girdiler ve bu yarışmayı kazanan 93 okul bunların bir kısmı yurt dışından Bosna Hersek, Kıbrıs gibi çeşitli okullardan gelen Müslüman çocuklar. Peygamberimizin hayatını okudular onun üzerine sınava girdiler ve kazandılar. Sınavı kazanan bu gençler hep birlikte Umreye gidiyorlar. Hem Türkiye'deki gençlerimiz hem yurt dışındaki Müslüman gençlerimiz bu kutsal yolculuğu bir arada gerçekleştirmiş oluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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