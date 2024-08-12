Saraybosna'da fidye için kaçırılan Muhammed Çolak İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Saraybosna'da fidye için kaçırılan Muhammed Çolak İstanbul'a geldi

Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, İstanbul'a döndü. Çolak, Afgan bir çete tarafından kaçırıldığını iddia etti ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda kurtarıldığını belirtti.

12.08.2024 16:00
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Saraybosna'da fidye için kaçırılan Muhammed Çolak İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Türkiye'ye döneceği açıklanmıştı. Muhammed Çolak Sarayburnu Havalimanı'nda bindiği uçakla İstanbul'a geldi.

Gaziantep'ten Saraybosna'ya gezmeye giden Muhammed Çolak, çete üyeleri tarafından kaçırılarak fidye talebiyle rehin almıştı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Çolak'ın, Afgan bir çete tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda kaçırılan ve 6 gün boyunca Afgan çetenin elinde tutulan Muhammed Çolak kurtarılarak İstanbul'a gönderildi. Muhammed Çolak Sarayburnu'nda bildirildiği uçakla bugün saat 14.00'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaçırılan Muhammed Çolak, "Tatil için Saraybosna'ya gittim. Oradayken muhtemelen taksicilerle de anlaşmalı olan Afgan çetesi tarafından kaçırıldım. İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırına getirdiler bizi. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ondan sonra ailemiz Fidyeyi gönderdiğinde herhangi bir darp uygulanmadı. 5 veya 6 gün kaldık. Tam hatırlamıyorum. Bizi bir dağ yoluna bıraktılar. Sağ olsun Saraybosna Konsolosluğumuz ve Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Saraybosna'da fidye için kaçırılan Muhammed Çolak İstanbul'a geldi - Son Dakika

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