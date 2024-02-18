Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Genel

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyorKilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

18.02.2024 17:56
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay son yolculuğuna uğurlanıyor

ERZİNCAN -Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, memleketi Erzincan'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı ikindi namazının ardından Terzibaba Camii'nde kılındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cami avlusuna taşındı. Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ile kız kardeşleri Şükriye ve Nadime Ay tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, dualarla binlerce Erzincanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ay, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri erkan ve binlerce Erzincanlı katıldı.

Kaynak: İHA

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