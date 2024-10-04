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Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Çanakkale'ye getirildi

ÇANAKKALE - Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığı'na bağlı Ağrı Doğu Beyazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi ambulans helikopterle memleketi Yenice ilçesine götürülerek, merkez camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığı'na bağlı Ağrı Doğu Beyazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu. Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyündeki ailesine ulaştı. Şehadet haberini Burak Geniş'in annesi Meşgure Geniş ve Basri Geniş'e verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Ağrı'dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı havalimanında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi memleketi Yenice ilçesine Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle götürülerek, merkez camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.