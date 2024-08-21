Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit...

21.08.2024 15:19
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu kapsamında görev yaparken 3 Ağustos tarihinde terör örgütü mensupları tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve 20 Ağustos'ta tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, bugün Ankara'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Önk için öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal,Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu, şehit ailesi ise taziyeleri kabul etti.

Şehit Uzman Çavuk Önk'ün 26 yaşında ve 2 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehidin naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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