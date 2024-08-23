Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Geniş Video İzle

İstanbul Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a aşırı hız yapan bir otomobil çarpmış, Peksoy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

23.08.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a aşırı hız yapan bir otomobil çarpmıştı. Peksoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı Muhammet Furkan Y. bugün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy\'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Esenler, trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement