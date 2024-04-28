Genel

Şehit polisler için tören düzenlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman'da tören düzenlendi.

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet yıldırım polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş. tarafından açılan ateş ile şehit olan Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen tören sonrası evli olan Sivas doğumlu Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'in cenazesi İstanbul'a, evli ve 2 çocuk babası olan Kahramanmaraş doğumlu Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi ise Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl protokolü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkanlar, polisler ve çok sayıda kişi katılırken, şehitlerin yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Olay bir önceki gün akşam Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana gelmiş, polis memuru S.U.Ş., beylik tabancasıyla Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'e ateş açarak şehit etmişti.

S.U.Ü., ise burada bulunan diğer polis ekiplerinin bacağına ateş etmesi sonucu yaralanmış ve etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırılmıştı.