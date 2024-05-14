"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından 15 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek törende alınacak.

14.05.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödülüne değer görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Forum, Braga Konferans Salonunda Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, "Sıfır Atık" başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

"Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Emine Erdoğan, Akdeniz, Çevre, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Sıfır Atık' projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: "Sıfır Atık" projesi Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından ödüle değer görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement