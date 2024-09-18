Sigorta Shop Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi İle Güçlerini Birleştirdi - Son Dakika
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Sigorta Shop Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi İle Güçlerini Birleştirdi

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Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Sultanlar Ligi'nde 'T.C. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü' adı altında mücadele edecek. İmza töreninde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve kadın sporuna destek vereceklerini belirtti.

18.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:29
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Sigorta Shop Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi ismiyle mücadele edecek

ANKARA - Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Sultanlar Ligi'nde "T.C. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü" olarak boy gösterecek.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop ile Keçiören Belediyesi güçlerini birleştirdi. Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda "T.C. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü" olarak müsabakalarda boy gösterecek. Belediye binasında gerçekleşen imza törenine Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve voleybol takımının yöneticileri ile oyuncuları katıldı. Tören öncesi Özarsalan oyuncularla sohbet etti. Törende konuşan Özarslan, "Bugün Keçiörenimiz için gerçekten de çok özel bir adımı hep birlikte atacağız. Onun için toplanmış bulunmaktayız. Keçiören Belediyemiz olarak sporun birleştirici ve geliştirici gücüne biz her zaman inandık. ve bunu desteklemeye karar verdik. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendi de bu noktada hassasiyet göstermekte. ve bizim desteklemiş ve içinde olduğumuz bütün faaliyetlere kendisi birebir hem destek vermekte, hem de ciddi katılım göstermektedir. Biz de olan desteğe hem de gerçekten de kadının gücüne çok inanıyoruz. Bu noktada da biliyorsunuz filenin sultanları, Türkiye'nin gerçekten de kalbi durumuna gelmiş vaziyette" dedi.

"Kız çocuklarımız bizden voleybol direkleri, fileleri istiyorlar"

Son dönemlerde ilköğretim ve lise hocaları ile çok kez görüştüğünü söyleyen Özarslan "Belediyeye geliyorlar. Kız çocuklarımızın ihtiyacı olan voleybol direkleri, fileleri istiyorlar. Kızlar inanılmaz derecede bu işe gönül vermiş durumda. Sebebi de voleybol takımımız çok iyi sevdirdi. Bu iş önem arz ediyor. Göreceksiniz biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ama lafta değil. İcraatta vereceğiz. Yeter ki biz bu işe gönül verelim" diye konuştu.

Sigorta Shop Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi İle Güçlerini Birleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sigorta Shop Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi İle Güçlerini Birleştirdi - Son Dakika

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