Sokak Ortasında Kurşunlanan Teknik Adam Ersin Aka Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen teknik adam son yolculuğuna uğurlandı

-Teknik adam Ersin Aka'nın arkadaşı Hanifi Demirkıran: "Böylesi yetenekli, iyi ve karakteri de düzgün bir insan çok nadir gelir ve nadir yetişir"

HATAY - Tekirdağ'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden TFF 3. Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Mühittin Mahallesi'nde yaşanan olayda sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka hayatını kaybetmişti. Futbol tutkunlarını yasa boğan ölümde hayatını kaybeden evli, 2 çocuk babası teknik adam için memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde cenaze namazı düzenlendi. Aka, yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına; Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç teknik adam Samet Aybaba ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aka'nın tabutunun üzerine bir dönem çalıştırdığı Erzinspor'ın formasının konmasıysa dikkat çekti.

"Böylesi yetenekli, iyi ve karakteri de düzgün bir insan çok nadir gelir ve nadir yetişir"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Demirkıran, Ersin hocanın geride gözü yaşlı kızlarını bıraktığını belirterek "Ersin Hocam çok değerli bir spor insanıydı işinin ehli bir insandı. Örnek kişiliğiyle, davranışlarıyla, sporcu kişiliğiyle ve her yönüyle çok iyi bir insandı. Böylesi yetenekli, iyi ve karakteri de düzgün bir insan çok nadir gelir ve nadir yetişir. Ülkemizin spor camiamızın ve Erzin'imizin başı sağ olsun çok değerli büyük bir hocasını kaybetti. Geride gözü yaşlı kızlarını bıraktı. Küçük yaşta babalarını kaybetmenin acısını tattılar, ileriki yaşantılarında inşallah babalarının eksiklerini hissedecekler Allah yardımcıları olsun. Devletimize inanıyorum Adalet Bakanlığımız, emniyetimiz ve iç işleri bakanlarımız çözecekler kimsenin şüphesi olmasın" dedi.