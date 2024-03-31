Süleyman Soylu, oyunu kullandı

Yapay Zekalı Bilgisayarlar İçin Minimum 32 GB RAM Gerekecek

Yapay zekanın gelişimi, bilgisayarların donanımlarına yönelik taleplerin artmasına neden oluyor. Intel gibi dev yonga üreticileri ise bu konuda kullanıcıları uyarmaya başladı. Bir Intel yöneticisi, yapay zeka özellikli bilgisayarlar için bellek kapasitesinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını dile getirdi. Intel Teknoloji Çin Genel Müdürü Gao Yu, yapay zekalı bilgisayarların geleceğini ele aldı ve giriş seviyesi yapılandırmanın 32 GB RAM ile başlayacağını söyledi. Yapay zekanın artan yetenekleri, bilgisayarlarda daha fazla işlem gücü ve veri işleme yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yapay zeka destekli donanımların gelişimi için bilgisayarlara daha fazla yatırım yapmak gerekebilir.