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Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl rüzgarı esti

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği 1. Memleket Günleri'ne Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi. 26 ilin kendine has ürünlerini tanıtmak için toplanmış olduğu etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetler ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Sultanbeyli Meydanı'nda 1. Memleket Günleri düzenlendi. 26 ilin kendi yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açtığı etkinliğe Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi. Ürün tanıtımının yanı sıra, ikramların bol olduğu etkinlikte türküler söylenip halaylar çekildi. Vatandaşlar yöresel lezzetler ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Halk Ozanı Abdurrahman Delen: "Burada Bingöl'e özgün ürünlerimiz var"

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi, halk ozanı Abdurrahman Delen de etkinliğe sözcü olarak katıldı. Memleket Günleri etkinliğinde sahne alarak kulaklarını pasını silen Halk Ozanı Abdurrahman Delen, "Bugün Sultanbeyli'de Bingöllüler günündeyiz. Burada emeği olan arkadaşlarım var. Burada Bingöl'e özgün güzel ürünlerimiz var, coğrafi ödüller almış ürünler var. Ben bu akşamın çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Sultanbeyli Belediyesine çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir alan açtıkları için. Burada 26 ilimiz var. O illerde bir tanesi de Bingöl. Bingöl'den gelen ürünler burada halkımıza sunuluyor" dedi.

"Biz Bingöl'ü Bingöllülere değil 81 ile tanıtacağız"

Bingöl sorumlularından Ahmet Cevdet Özdemir, "Sultanbeyli Belediyesi'nin hazırlamış olduğu memleket günleri etkinlikleri alanında bugün Bingöl'ü tanıtma günü var. Biz Bingöl'ü Bingöllülere değil 81 ile tanıtacağız. Şehrimizin coğrafi işaretli güzel ürünleri var, Bingöl'ün güzel insanları var" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli'deki hemşerilerimizin birbiriyle olan bağlarının güçlü olması için böyle bir organizasyon yapmamız gerektiğini düşündük. O yüzden stantları yan yana kurduk. Bingöl'den Trabzon'a Erzurum'dan Artvin'e Ordu'dan Giresun'a Samsun'dan Van'a herkesi burada yan yana, mahalledeki komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi gerektiği gibi güçlensin diye yan yana koyduk." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan biri, "Güneşin en güzel doğduğu Şerafettin Dağları'ndan yüzen adalarına, Bingöl'ün soğuk çeşme kavurmalarından balımıza, Sultanbeyli'ye memleket günlerinde şehrimizi tanıtarak; birbirinden kıymetli sanatçılarımızla, halaylarımızla Anadolu'nun yöresel kültürünü bugün Sultanbeyli'de yaşıyoruz" dedi. 19 Ekim'de başlayan Memleket Günleri Etkinliği, 3 Kasım'a kadar devam edecek.