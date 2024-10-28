Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl Rüzgarı

Geniş Video İzle

Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği 1. Memleket Günleri etkinliğinde Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi, yöresel lezzetler ve müzik eşliğinde güzel anlar yaşandı.

28.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl rüzgarı esti

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği 1. Memleket Günleri'ne Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi. 26 ilin kendine has ürünlerini tanıtmak için toplanmış olduğu etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetler ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Sultanbeyli Meydanı'nda 1. Memleket Günleri düzenlendi. 26 ilin kendi yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açtığı etkinliğe Bingöllüler yoğun ilgi gösterdi. Ürün tanıtımının yanı sıra, ikramların bol olduğu etkinlikte türküler söylenip halaylar çekildi. Vatandaşlar yöresel lezzetler ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Halk Ozanı Abdurrahman Delen: "Burada Bingöl'e özgün ürünlerimiz var"

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi, halk ozanı Abdurrahman Delen de etkinliğe sözcü olarak katıldı. Memleket Günleri etkinliğinde sahne alarak kulaklarını pasını silen Halk Ozanı Abdurrahman Delen, "Bugün Sultanbeyli'de Bingöllüler günündeyiz. Burada emeği olan arkadaşlarım var. Burada Bingöl'e özgün güzel ürünlerimiz var, coğrafi ödüller almış ürünler var. Ben bu akşamın çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Sultanbeyli Belediyesine çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir alan açtıkları için. Burada 26 ilimiz var. O illerde bir tanesi de Bingöl. Bingöl'den gelen ürünler burada halkımıza sunuluyor" dedi.

"Biz Bingöl'ü Bingöllülere değil 81 ile tanıtacağız"

Bingöl sorumlularından Ahmet Cevdet Özdemir, "Sultanbeyli Belediyesi'nin hazırlamış olduğu memleket günleri etkinlikleri alanında bugün Bingöl'ü tanıtma günü var. Biz Bingöl'ü Bingöllülere değil 81 ile tanıtacağız. Şehrimizin coğrafi işaretli güzel ürünleri var, Bingöl'ün güzel insanları var" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli'deki hemşerilerimizin birbiriyle olan bağlarının güçlü olması için böyle bir organizasyon yapmamız gerektiğini düşündük. O yüzden stantları yan yana kurduk. Bingöl'den Trabzon'a Erzurum'dan Artvin'e Ordu'dan Giresun'a Samsun'dan Van'a herkesi burada yan yana, mahalledeki komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi gerektiği gibi güçlensin diye yan yana koyduk." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan biri, "Güneşin en güzel doğduğu Şerafettin Dağları'ndan yüzen adalarına, Bingöl'ün soğuk çeşme kavurmalarından balımıza, Sultanbeyli'ye memleket günlerinde şehrimizi tanıtarak; birbirinden kıymetli sanatçılarımızla, halaylarımızla Anadolu'nun yöresel kültürünü bugün Sultanbeyli'de yaşıyoruz" dedi. 19 Ekim'de başlayan Memleket Günleri Etkinliği, 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Sultanbeyli 1. Memleket Günleri\'nde Bingöl Rüzgarı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Belediye, Bingöl, Kültür, Genel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:03:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli 1. Memleket Günleri'nde Bingöl Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.