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Sultangazi'de Adıyaman Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de Adıyaman Tanıtım Günleri Başladı

Sultangazi Belediyesi ile Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Adıyaman Tanıtım Günleri' etkinliği başladı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman'ın lezzetleri, kıyafetleri, müzikleri ve kültürü tanıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinliğin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, herkesi Sultangazi'ye davet etti.

Sultangazi\'de Adıyaman Tanıtım Günleri Başladı
30.12.2023 - 19:44,
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Sultangazi'de Adıyaman Tanıtım Günleri başladı

İSTANBUL - Sultangazi'de Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerinin tanıtıldığı 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı.

Sultangazi Belediyesi ile Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Adıyaman Tanıtım Günleri' etkinliği başladı. 28-31 Aralık tarihlerinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Anadolu'nun tarih kokan şehri Adıyaman'ın lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ve kültürünün tanıtıldığı 'Adıyaman Tanıtım Günleri' renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliği yaptığı 'Adıyaman Tanıtım Günleri' açılış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik duygusunun Anadolu Kültür Festivali ile güçlü bir şekilde yaşatıldığını ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Anadolu Kültür Festivali adı altında yöresel günlerimiz, tanıtım günlerimiz devam ediyor. Sultangazi'de Eylül ayı sonu itibariyle başladığımız yöresel günlerimiz Aralık sonuna geldiğimizde güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugün Adıyamanlıların tanıtım günündeyiz. Adıyaman'ı tanıtmak örf ve adetlerini gelenek ve göreneklerini görmek isteyenleri hem cumartesi bugün hem de yarın devam edecek bu etkinlikler. Sultangazi etkinlik alanına davet ediyoruz. Tabii sadece Adıyamanlılar değil Ocak sonuna kadar devam edecek. Bugüne kadar güçlü bir şekilde yöresel günlerimizle bu alanda olduk. Yöresel günleri düzenlememizin elbette sebepleri var. İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul'un kültüründen, sosyal faaliyetlerinden, sportif faaliyetlerinden, güçlü kültürel hayatından besleniyoruz elbette. Ama her zaman diyoruz ki örf ve adetlerimiz, gelenek göreneklerimizi, memleketimizi unutmayalım. Memleket bağlarını unutmayalım. Tanıdıklarımızı, hemşerilerimizi hiçbir zaman unutmayalım. ve buralarda güçlü bir şekilde yaşatalım diyoruz. Bu çerçevede birlik ve beraberlik duygumuzu buralarda güçlü bir şekilde yansıtıyoruz. Birbirini görmeyen insanların çok uzun zamandır bir arada olmayanların burada birbirlerini gördüklerini, muhabbetlerini paylaştıklarını görüyoruz. Bizim de esasında amacımız bu birlik ve beraberlik duygusunu vatanımıza, milletimize, devletimize olan sorumluluklarımızı çok daha güçlü bir şekilde bu alanlar yaşatmak. Dolayısıyla bugün Adıyamanlılarla buna devam ediyoruz. Anadolu Kültür Festivali Sultangazi'de devam edecek. Bugün ve yarın Adıyamanlılar burada olacak. Örf ve adetlerini gelenek göreneklerini, yeme içmeye dair kültürlerini burada göreceksiniz. Davet ediyoruz iki gün boyunca. Hem Sultangazilileri, hem de İstanbul'da yaşayan herkesi Sultangazi'ye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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