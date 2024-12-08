Suriye'de 13 Aydır Esir Tutulan Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu - Son Dakika
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Suriye'de 13 Aydır Esir Tutulan Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu

Filistin'e destek için yola çıkan ve Suriye'de esir düşen Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishaneleri boşaltmasıyla serbest bırakıldı. 13 ay sonra ailesine sevindirici haber verdi.

08.12.2024 22:00
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Filistin'e savaşmaya giderken Suriye'de esir düşmüştü, sevindirici haber geldi

Suriye'de 13 aydır hapiste olan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

Acı gözyaşları yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı

Sevinçli aile oğullarına kavuşmak için saatler sayıyor

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye destek olmak için yola çıkan ve Suriye'den geçerken yakalanarak Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, İsrail'in Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmasından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak için bölgeye doğru yola çıktı. Suriye'den geçerken yakalanan ve Şam'daki bir cezaevine atılan Engin Arslan'dan 13 aydır haber alamayan acılı aile, bir yandan haber kanallarından Suriye'deki gelişmeleri takip ederken bir yandan gelecek müjdeli haberi bekledi. Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

Sağlığının yerinde olduğu öğrenilen Engin Arslan'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye girmesi bekleniyor.

13 aydır gözyaşlarıyla oğlundan bir haber bekleyen baba Metin Arslan, gelen haberle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Sabah saatlerinde oğlu Engin ile görüntülü görüşme yaptığını söyleyen baba Metin Arslan, "Çok güzel bir duygu. 13 aydan beri gözyaşlarımız şu an dindi. Sevinç gözyaşlarımız akıyor şu an. Allah bir daha bize böyle bir şey yaşatmasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sabah saat 8.30'da kendisi aradı. Çıktığını ve yolda olduğunu söyledi. 2-3 sefer daha görüntülü görüştük. Halep'e doğru geldiklerini söylediler. Şu an bulundukları yerde internet çekmiyor ama yolda olduğunu biliyoruz. Halep'i geçtiklerini söylediler. Hemen hemen sınıra gelmişlerdir. 1-2 gün içerisinde Manisa'ya döneceklerdir. Sürece bağlı. Tez zamanda oğlumuza sarılırız. Gereken yerleri aradık. Belediye başkanımız, oradaki personellerle görüştük. Valiliklerle görüştük. Kısa bir zamanda evine kavuşacağını söylediler. Su savaşı her gün haberlerden takip ettik. Sabah saat 4'te haberleri açtım dinliyordum, 8.30'da müjdeli haber geldi" dedi.

"Çok büyük bir sınavdaydık"

Artık ağlamayacağını söyleyen anne Sultan Arslan, "Artık ağlamayacağım. 1 seneyi geçti gözyaşlarım hiç durmadı. Çok şükür sabah sesini duydum, görüntülü aradı yüzünü gördüm. Bir nebze de olsa yüreğime su serpildi. Değişmiş geldi. Ben sadece yüzünü gördüm. Ama yeter ki Allah'ın izniyle yavruma kavuşayım. Allah nasip ederse her şey yoluna girer. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir sınavdaydık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Öte yandan 13 aylık süreçte çaba harcayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan Engin Arslan'ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bizzat görüştüğü öğrenildi.

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe halkı olarak AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Manisa Milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na gösterdiği gayret ve desteğinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Arslan'ın kısa süre içerisinde Manisa'da olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Suriye'de 13 Aydır Esir Tutulan Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu - Son Dakika

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