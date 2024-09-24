Taksim'de Faslı Çifte Büyük İlgi - Son Dakika
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Taksim'de Faslı Çifte Büyük İlgi

Taksim'de Faslı gelin ve damat, fotoğraf çekiminde turistler ve İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.

24.09.2024 17:22
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Taksim'de Faslı gelin ve damat fotoğraf çekilirken büyük ilgi gördü

İSTANBUL - Taksim, Faslı bir çiftin düğün fotoğraf çekimi ile hareketli anlara sahne olurken, yerli ve yabancı turistler gelin ve damada yoğun ilgi gösterdi.

Taksim geçtiğimiz hafta sonu Faslı bir çiftin düğün fotoğraf çekimi ile hareketli anlara sahne oldu. Göz alıcı gelinlik ile damatlık giyen çiftin mutluluklarını ölümsüzleştirdiği anlar çevredeki pek çok kişi tarafından ilgiyle izlendi. Çift, özellikle Taksim Meydanı'nın simgeleri ve tarihi dokusu önünde pozlar verirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraflarına ortak oldu. Turistler çiftle fotoğraf çekinmek ve onlara mutluluk dilemek için sıraya girdi. Faslı çiftin neşeli anları, Taksim'de farklı bir atmosfer yaratarak hem turistlerin hem de İstanbulluların hafızasında yer etti.

"Çok gurur verici bir şey"

Faslı çiftin fotoğraf çekimi hakkında konuşan vatandaş, "Taksim İstanbul için çok güzel bir kültürel birleşim yeri ve hani böyle turistlerin buraya önemseyip gelmesi fotoğraf çekilmek için tabii ki de çok gurur verici bir şey" dedi.

"Dünyanın bildiği bir yer, Türkiye'nin kalbi"

Mehmet Deniz ise, "İstanbul 2010'da Avrupa Kültür başkenti seçildi yani boşuna seçilmedi. Dünyanın bildiği bir yer, Türkiye'nin kalbi. Turistler de işte gelip burada fotoğraf çekiyorlar, ölümsüzleştiriyorlar. Türkiye açısından da güzel bir yer Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor bir yandan biz de seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Kültür, Turizm, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksim'de Faslı Çifte Büyük İlgi - Son Dakika

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