Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Tohum Kongresi'nde konuştu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uygulanan etkin politikalar neticesinde bugün tam 103 ülkeye...

19.05.2025 14:15
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Tohum Kongresi'nde konuştu

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uygulanan etkin politikalar neticesinde bugün tam 103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Bu sayede ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tohumculuk sektörü dün olduğu gibi bugün de, yarın da, stratejik önemini korumaya devam edecektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl farklı ülkede düzenlenen ve bu yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya Tohum Kongresi'ne katıldı. Uluslararası Tohum Federasyonu tarafından organize edilen kongre, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği ev sahipliğinde İstanbul Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, protokol ve dünyanın dört bir yanından tohumculuk firmasını temsilen kişiler de katıldı.

"Sofralarımıza ulaşan her bir lokmanın, tarlada yeşeren her bir bitkinin başlangıç noktası tohumdur"

Bakan Yumaklı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını da konuşmasında belirterek, "Böylesine anlamlı bir günde ülkemizde düzenlenen bu kongrenin sektörümüz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tarım alanında, ülkelerin üzerinde çalıştığı politikalara baktığımızda şu 4 konu ön plana çıkıyor; yeni normalin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, teknoloji ve dijitalleşmenin sektöre entegrasyonu, tarımsal 'Ar-Ge' faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, aile çiftçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu 4 konu, ihtiyacı karşılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını gösteriyor. Sofralarımıza ulaşan her bir lokmanın, tarlada yeşeren her bir bitkinin başlangıç noktası tohumdur. Tohumculuk sektörü dün olduğu gibi bugün de, yarın da, stratejik önemini korumaya devam edecektir" dedi.

"Bugün tam 103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, bu sayede ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle 12 binden fazla bitki türüne sahip olduğunu ve bunların da 4 bine yakınının da endemik olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Devlet olarak tohumculuk sektörümüzü destekliyor, politikalarımızda tohumculuğa özel önem veriyoruz. Son 23 yılda tohumculuk firma sayımızı bin 117'ye çıkardık. Bu firmaların yüzde 94'ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla, 1 milyon 300 bin tona çıkardık. Sertifikalı fide-fidan üretimimizi 46 kat artışla 186 milyon adede yükselttik. Ülkemizde kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Ata Tohumu Projesiyle, farklı türlerde 49 yerel çeşidi, araştırma enstitülerimiz adına tescil edip, koruma altına aldık. Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliştirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 2 Tohum Gen Bankamızda, yaklaşık 122 bin tohum materyalini muhafaza ediyoruz. 18 Arazi Gen Bankasında, 107 türe ait, 10 binden fazla canlı örneği koruyoruz. Uygulanan etkin politikalar neticesinde bugün tam 103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Bu sayede ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı konuşmasının devamında ise "Şura'da tohumculuk konusu ele alınırken de, yalnızca üretimin artırılmasına odaklanılmadı. Bu minvalde 4. Tarım Orman Şürası kararlarında tohumculuk ile ilgili toplam 5 hedef belirlendi. Bunlar, tohum sağlığı analiz ortam ve yöntemlerinin geliştirilmesi, sertifikalı tohumluk üretiminin ve kullanımının artırılması, sertifikasız tohumluk satışının önlenmesi, tohumculuk işletmelerinin aynı zamanda sanayi işletmesi sayılması, tohumda yerlilik ve millilik oranlarının arttırılmasıdır. Şura kararlarımız da, geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu yolculuğu, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte ortak fikir ve kararlılıkla yürüteceğiz. Bu minvalde şura kararlarını eylem planlarına çevirerek tarım politikalarımıza entegre edeceğiz. Dünya Tohumculuk Kongresi'nin ülkemiz tarımına ve tohumculuk sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Genel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: '103 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz, ihracatımız 340 milyon dolar seviyesine ulaştı' - Son Dakika

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