Tekirdağ-İstanbul Yolunda Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

Tekirdağ- İstanbul yolunda dönüş yoğunluğu başladı

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramın son gününe girilirken, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, özellikle Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu güzergahlarında uzun araç kuyruklarına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul yolunun bazı noktalarında zaman zaman dur-kalk trafikleri yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de güzergah üzerinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, yoğunluğun özellikle bu gece pazartesi öğlen saatlerinde daha da artmasının beklendiğini belirterek, sürücülerin hız yapmaması, emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.