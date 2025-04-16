Terzi Yaşar Azgan'dan Gençlere: 'Zamanı Aşacaksınız, Okumadan Olmaz'

Terzihaneden kütüphaneye uzanan 69 yıllık ustalık: "Yaşamak, yaşlanmak değildir"

Bugüne kadar 2 bin dolayında kitap karıştırdı, yabancı dil öğrendi, 9 kez ödüllendirildi

Terzi Yaşar'dan gençlere:

"Zamanı aşacaksın, okumadan olmaz"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 69 yıldır terzilik yapan 82 yaşındaki Yaşar Azgan, ömrünü kitaplarla, terzilikle ve insan biriktirmekle geçirdi. "24 saatlik gün içinde 30 saat okumak gerekir" diyerek gençlere çağrıda bulunan Azgan, ilkokul mezunu olmasına rağmen bugüne kadar 2 bin dolayında kitap karıştırdı, yabancı dil öğrendi, 9 kez ödüllendirildi.

Manavgat'ın en eski esnaflarından biri olan terzi Yaşar Azgan, meslekteki 69 yılı ve kitaplarla geçen yaşam öyküsüyle yalnızca bir zanaatkar değil, aynı zamanda kültürün taşıyıcısı oldu.

1943 yılında Manavgat'ın Gençler Köyü'nde dünyaya gelen Azgan, 1956 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Antalya'da bir terzinin yanında çıraklığa başladı. 1963 yılında Manavgat'ta kendi dükkanını açan Azgan, aynı yıl askere gitti. İstanbul'da askerlik yaptığı dönemde terzilik eğitimini ustaların yanında sürdürdü. Askerlik sonrası memleketine dönerek mesleğini sürdüren Yaşar Azgan, Manavgat'ın ileri gelenlerini giydirmeye devam etti.

Bugün 82 yaşında olan Azgan, "Meslekte 69 yılı, yaşamda 82 yılı geride bıraktım" diyerek, yaşadığı her anı dolu dolu geçirdiğini anlattı.

Kitapla Beyoğlu'nda tanıştı, dünya klasiklerini biriktirdi

Azgan'ın hayatında dönüm noktalarından biri, askerliğini yaptığı dönemde Atatürk'ün yatı ile çıktığı uluslararası seferler oldu. Venedik'te Türklerden iyilik görmüş bir aile ile tanıştı, kızlarıyla 7 yıl boyunca mektuplaştı. Askerlik sonrası Beyoğlu'na döndüğünde Almanca, Fransızca ve İngilizce dil kurslarına yazıldı.

"Ustamın arkadaşları bana 'Yabancı dil öğreneceksen önce kendi dilinde gelişmelisin' dedi. O günden sonra dünya klasiklerini almaya başladım" diyen Azgan, geçen yıllarda yaklaşık 2 bin kitabı karıştırdığını söyledi. Evindeki kütüphanelerin yanı sıra, dükkanında 150 kitaba ev sahipliği yapan bir başka kitaplık daha bulunuyor.

"Yaşayarak yaşlandım"

Kültür Bakanlığı tarafından Ankara'da ödüllendirilen ve bugüne dek belediye, kaymakamlık ve valiliklerce toplam 9 kez takdir belgesi verilen Azgan, "Bir düşünür 'Yaşamak yaşlanmak değildir, yaşayarak yaşlanacaksın' diyor. Ömrümü boşa geçirmediğime inanıyorum. Bir toplumda, ömrü boyunca ailesine, milletine bir ağaç bile dikmeyen bir insan öldüğünde ağlamayın diyorlar ya; işte o söz, hayatımda kulağıma küpe oldu" diye konuştu.

Gençlere kitapla seslendi: "Zamanı aşın"

Gençlere her fırsatta okumayı tavsiye ettiğini belirten Azgan, "Bir düşünür oğluna diyor ki: '24 saatlik zaman zarfında 30 saat okuman lazım. Başarılı olmak istiyorsan zamanı aşacaksın ve herkesin yapamadığını yapacaksın.' Çocuklarımız zamanlarını boşa geçirmesin. Kütüphanelere gitsinler, okusunlar. Okul bitirmek sadece diploma almak değil; bilgili olsunlar. Bu ülkeyi onlar ayakta tutacaklar" sözleriyle çağrıda bulundu.

Azgan, röportajın sonunda Abdulvahap Kocaman'ın "Örnek Al" şiirini ve Necip Fazıl Kısakürek'in "Başıboş" şiirini okuyarak gençlere seslendi: "Başıboş olmayın, iz bırakın."