THY'den sanatçılara valiz eziyeti - Son Dakika
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THY'den sanatçılara valiz eziyeti

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, İzmir'den Adana'ya dönerken Türk Hava Yolları'nın valizlerini uçağa yüklememesi nedeniyle Adana Havalimanı'nda mağduriyet yaşadı. Sanatçılar saatlerce valizlerini bekledikten sonra ulaşabildi.

12.07.2024 17:45
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THY'den sanatçılara valiz eziyeti

ADANA - İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya dönen Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Türk Hava Yolları valizlerini bindikleri uçağa yüklemeyince Adana Havalimanı'nda mağduriyet yaşadı. Sanatçılar valizlerine havalimanında saatlerce bekledikten sonra ulaşabildi.

İzmir'de bir etkinlikte performans sergileyen Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları, 5 günlük turnenin ardından THY uçağında İstanbul aktarmalı olarak dün akşam Adana'ya geldi. İddiaya göre yoğunluk nedeniyle bagaj ve valizleri bindikleri uçağa yüklenmeyen sanatçılar, durumdan saat 19.30 sıralarında Adana'ya geldiklerinde haberdar oldu. Valizleri bir sonraki uçak ile Adana'ya gönderilen sanatçılar saatlerce Adana Havalimanı'nda valizlerine kavuşmayı bekledi. Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından saat 22.45 sıralarında valizlerine kavuşan sanatçılar, 23.00'te kendilerini almaya gelen iki otobüs ile Mersin'e hareket etti.

Havalimanında bekledikleri anları cep telefonu ile kaydeden sanatçılar, "Sıcakta saatlerdir sefil bir biçimde bekliyoruz. Türk Hava Yoları sanatçılara rezalet yaşattı" dedi.

"Türk Hava Yolları sanatçılara rezalet yaşattı"

Adana Havalimanı'nda bekledikleri anlatı cep telefonu ile kaydeden sanatçılardan biri, "Bizler 55 kişilik bir turne ekibiyiz. Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyız. İzmir'den Adana'ya aktarmalı uçarken Türk Hava Yolları valizlerimizi aktarmada yüklemiyor. Bize bunun bilgisi verilmiyor. Biz Adana'ya geldiğimizde tesadüfen öğreniyoruz. Su bile ikram etmiyorlar. Biz hala uçakta valizlerimizin olup olmadığını bile bilmiyoruz. Valizlerimiz kayboldu mu bunun bilgisini bile alamıyoruz. Sorumluluk almıyorlar. Turneden gelmişiz yorgunuz, sizler burada sıcakta saatlerdir sefil bir biçimde bekliyoruz. Herkesin evde çocuğu var ve hepimiz rezil olmuş durumdayız. Sanatçılara Türk Hava Yolları böyle bir rezalet yaşattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel THY'den sanatçılara valiz eziyeti - Son Dakika

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