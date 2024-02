Genel

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Küresel bir yatırım ve üretim üssü olma noktasında Türkiye daha cazip ve tercih edilir bir konuma geldi"

"Uluslararası yatırımcılar için, etkin bir tahkim müessesinin varlığı, olmazsa olmazdır"

18. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı İstanbul'da düzenlendi

İSTANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansına yaptığı konuşmada "ICC, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale gelmiştir. Uluslararası yatırımcılar için, etkin bir tahkim müessesinin varlığı, olmazsa olmazdır. Bakın mesela ülkemiz tahkim sistemine dahil olmadan önce, küresel doğrudan yatırım girişi yılda 1 milyar doları geçmezdi. Tahkimin kabulünün de etkisiyle bu rakam yılda 10 milyar dolarların üzerine çıktı. Küresel bir yatırım ve üretim üssü olma noktasında yatırımları çekmek anlamında Türkiye daha cazip ve tercih edilir bir konuma geldi" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle, 18. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı İstanbul'da düzenlendi. Konferansta, Türkiye'de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunmak, İstanbul'u bir uyuşmazlık çözüm merkezi olarak ön plana çıkarmak ve Türk tahkim camiasının ulusal ve uluslararası seviyede tanıtımının yapılması amaçlandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Claudia Salomon'un da bulunduğu konferansa, alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hakimler, avukatlar ve akademisyenler katıldı.

"ICC ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelmiştir"

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC'nin, dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu belirterek," Birinci Dünya Savaşı'nın, uluslararası ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla, bir grup girişimci tarafından, 'barışın tüccarları' sloganıyla kurulmuştur. 105 yıldır, dünya çapında barışın ve refahın geliştirilmesi için ön saflarda yer almıştır. 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale gelmiştir. Yani dünyadaki her 3 çalışandan 1'i, ICC üyesi firmalarda çalışmaktadır. ICC, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış, tek iş dünyası organizasyonudur. ICC, kuruluşundan bu yana, küresel ticaretin gelişmesi için birçok farklı oluşuma imza atmıştır. Milletlerarası ticari tahkime öncülük etmiş, gümrük engellerinin azaltılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelmiştir. ICC'nin Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılında kurulmuş olup, TOBB çatısı altında faaliyet göstermektedir. Türkiye Milli Komitesi, güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak, uzun yıllardır ICC faaliyetlerini Türk İş Dünyasının hizmetine sunmaktadır. Milli Komitemiz, Türk iş dünyasını temsilen, ICC nezdindeki faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. ICC'nin temel misyonu, tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan, iş kurallarını oluşturmaktır. ICC, anlaşmazlıkların çözümüyle, küresel ticaret ve yatırımların desteklenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından, dünyanın önde gelen merkezlerindendir. Her kıtada yer alan 90'dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Dünyanın her bir bölgesinin, Tahkim Divanı'nda ve Sekretaryasında temsil edilmesi, özellikle önemlidir" dedi.

"Ülkemiz de 10 kez tahkim yeri olarak belirlenmiştir"

ICC tahkiminin esnek olmasının, kurallarının birçok dilde tercümesinin bulunmasının, kendisini sürekli yenilemesinin ve çağın gelişmelerine uyum sağlamasının da, divanın başarısının altında yatan diğer önemli unsurlar olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "ICC Tahkimi, uluslararası işletmeler arasında çıkan ihtilafların, adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözümünde etkili bir araç olarak kabul edilir. Hem dünyada ve hem de ülkemizde, iş insanlarının tahkime olan ilgisi ve talebi her geçen gün artmaktadır. Zira yurtiçinde ve ülkelerarası iş bağlantılarımızı kurarken, güvencede olmak isteriz. Yatırım ortamının en önemli unsularından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. Özellikle uluslararası yatırımcılar için, etkin bir tahkim müessesinin varlığı, olmazsa olmazdır. Bakın mesela ülkemiz tahkim sistemine dahil olmadan önce, küresel doğrudan yatırım girişi yılda 1 milyar doları geçmezdi. Tahkimin kabulünün de etkisiyle bu rakam yılda 10 milyar dolarların üzerine çıktı. Küresel bir yatırım ve üretim üssü olma noktasında yatırımları çekmek anlamında Türkiye daha cazip ve tercih edilir bir konuma geldi. İşte bu sebeple iş dünyası olarak, tahkimi, yatırım ve ticaret için çok kıymetli bir altyapı ve güven mekanizması olarak görüyoruz. ICC'nin Milletlerarası Tahkim Sistemi, bu açıdan önemli bir güvencedir. Ayrıca, iş dünyasının ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz önünde bulundurarak, daha hızlı işleyen ve daha küçük ticari anlaşmazlıkların çözümü için kullanılabilecek mekanizmalar üretmektedir. ICC Seri Tahkim Mekanizması bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Daha hızlı ve ekonomik bir çözüm olarak KOBİ'ler ve start-up'lar için uygun bir mekanizma olmuştur. Kuruluşundan itibaren, ICC tahkimde 28 binden fazla dava görülmüştür. 2023 yılında 890 yeni dava kaydedilmiştir. Ayrıca, ülkemiz de 10 kez tahkim yeri olarak belirlenmiştir. Bu Tahkim Konferansımız vesilesiyle, ICC'den bir beklentimizi de paylaşmak isterim. ICC tahkiminin iyi bir müşterisi olarak, ICC'nin hakem atamalarında, ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz, istiyoruz. Biz de TOBB ve ICC Türkiye olarak, tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.