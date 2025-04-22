Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun'da Coşkuyla Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali, 9 farklı ülkeden gelen 124 çocuğun katılımıyla yürüyüşle başladı. Festival, kültürel etkinliklerle zenginleştirilecek.

22.04.2025 01:56  Güncelleme: 03:09
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Türk Dünyası Çocuk Festivali başladı

9 farklı ülkeden gelen 124 çocuk Samsun'da yürüdü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk dünyası çocukları Samsun'da buluştu. 9 farklı ülkeden Samsun'a gelen 124 çocuk ve yüzlerce vatandaş ellerinde ülke bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Samsun'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle Türk Dünyası Çocuk Festivali gerçekleştiriliyor. Festivalin ilk açılışı düzenlenen yürüyüşle başladı. 9 farklı ülkeden gelen 124 katılımcı çocuk ile yüzlerce vatandaş, bando eşliğinde İlkadım ilçesi DSİ önünden İstiklal Caddesi, Barış Bulvarı'nı takiben Onur Anıtı'na kadar yürüdü.

Gösteriler yapıldı

Onur Anıtı'nda farklı ülkelerden çocukların gösterileri yapıldı. Balkar Türkleri, Azerbaycan, Gagavuz Türkleri, Kazakistan ve Kırım Türkleri gösteri yaptı. Festivalin açılışında bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Burada Türk dünyasından çocuklarımızla beraber Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediğimiz Çocuk Şenliği için başlangıç seremonisi oldu. Hemşerilerimizin yoğun katılımıyla yürüdük. Biz geçen yıl kasım ayında yine Türk dünyası çocukları olimpiyat oyunları yapmıştık. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öncesinde çocuk şenliğinde bir araya gelmiş olduk. Türk dünyası çok önemli. Türk dünyası içinde Samsun önemli olsun istiyoruz. Samsun Türk dünyasının buluşma noktası olsun arzu ediyoruz. Bu adımlar onun için çok kıymetli" dedi.

"Bizim için sevinç kaynağı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise, "Türk dünyası çocuk şölenleri ilk defa 1992 yılında İstanbul'da başladı. Çocukları İstanbul'a getirdik ve buradaki Türk kültürüyle tanıştırdık. Ama Samsun'da olması, Cumhuriyet'in başlangıç noktasında olması, Samsun'un Türk dünyasının buluşma noktası olması bizim için sevinç kaynağıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yürüyüşe ayrıca Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Dünyası Çocuk Festivali Samsun'da Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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