Türk Yıldızları ve Solo Türk Adana\'da Uçtu

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Türk Yıldızları ve Solo Türk TEKNOFEST için Adana'da deneme uçuşu yaptı

ADANA - Adana'da 2-6 tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST için Türk Yıldızları ve Solo Türk deneme uçuşu yaptı.

Adana'da 2 Ekim Çarşamba günü saat 12: 00'da Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve bir çok bakanın katılımıyla açılışı yapılacak. 6 Ekim'de sona erecek olan festival için son hazırlıklarda yapılıyor. Bu çerçevede bugün festivalde gösteri yapacak olan Solo Türk ve Türk Yıldızları da Adana semalarında deneme uçuşu yaptı. Alçaktan yapılan uçuşlar çıkan sesten dolayı bazı vatandaşları korkuttu. Bir süre süren dene uçuşları daha sonra sona erdi.