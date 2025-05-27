Türkiye'de 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Türkiye'de 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü

27.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 4.075 yeni köprü inşa edilerek toplam köprü sayısının 10.042'ye ulaştığını açıkladı.

23 yılda 4 bin 75 yeni köprü

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin karayolu ulaşım altyapısında hayata geçirilen köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi.

23 Yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, "Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı'na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi" açıklamasında bulundu.

1915 Çanakkale ve Zigana Tüneli dünya listelerinde

Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda."

Mühendislikte ve miras korumada ilkler

Bakan Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirterek, "168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapı, dünya literatüründe 4. Sırada yer alıyor" dedi.

Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün, dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association tarafından 2021 yılında "Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi" ödülünü kazandığını söyledi.

Ödüllerle tescillenen dev projeler

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek Osmangazi Köprüsü'nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü'ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 24 farklı ödülü de elinde tuttuğunu kaydetti.

Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Yol Federasyonu Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller bu projelere verildi" dedi.

Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün 2023'te, Kömürhan Köprüsü'nün ise 2024'te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini de belirten Uraloğlu, "Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesinetaşıyor"dedi.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'de 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 23 Yılda 4.075 Yeni Köprü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.