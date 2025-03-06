Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Tamamlandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, deprem sonrası inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu.

06.03.2025 00:31
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Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi 'Arkamızda babamız var, devletimiz var'" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutlarının yapımı hızla tamamlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim ediliyor. Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanıyor. Ayrıca bölgede okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yer ayrıldı.

"Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen köy evlerinin görüntülerini, "Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi "Arkamızda babamız var, devletimiz var" mesajıyla paylaştı.

Yatay ve tek katlı alanlar oluşturuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürü İsmail Ceylan da uydu kent ile kırsalda yaşayan vatandaşların daha sosyal ve daha konforlu alanda yaşamlarını sürdüreceğini söyledi. Ceylan, "Uydu kent, özellikle yapıların yüksek katlı değil yatay ve tek katlı şekilde, konforlu bir alana yönelik yaptığımız çalışmalardır" dedi.

Kumlu ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman ise vatandaşların, çalışmaların hızla yapıldığını gördükçe umutlandığını belirterek, "Depremden sonra bir kısım Hataylı vatandaşlarımız şehir dışına gitmişlerdi. Şimdi onlar da tekrar dönmeye başladılar. İlçemizin nüfusu artıyor. Toplu bir alanda yaşama kültürü gelişiyor. Site olgusu gelişiyor. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Bu sayede dayanışma içerisinde devletle milletle el ele birlikte hareket edecekler. Bu proje bizim düşündüğümüzden ve hayal ettiğimizden çok daha güzel bir projeymiş. Biz bunu yaşadıkça görüyoruz" diye konuştu.

Muhtar Ahmet Güngör de yapıların sağlamlığına dikkati çekerek, Bugün bir temelde 18 ton demir kullanılıyor. Bu şehri çok mükemmel bir gelecek bekliyor. Buraların böyle bir hal olacağını tarih yazsa da ben inanmazdım. Töre gelse biz bunu kabullenmezdik. Çünkü meramız, dedelerimizden kalmaydı. Ama devlet el atınca çok farklı oldu. Çok mükemmel bir sonuçla karşılaştık. Burası tamamen bir köy kent oldu. Artık Kumlu ile biz kardeş olduk. Arkamızda bir babamız, bir devletimiz, bir bayrağımız var. Bizi unutmayan insanlar var" dedi.

Hak sahiplerinden Mehmet Çağlar ise "İlk geldiğim gün evlere baktığımızda inanmadık. Bu evleri bize verecekler mi? dedik. Devletimizden Allah razı olsun. Yapıldı ve bitti" dedi.

Hatay'da 5 bin 554 köy evi teslim edildi

Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda ise 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Hatay'da ise 5 bin 554 köy evi hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu sayı 10 bin 763'e yükselecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Tamamlandı - Son Dakika

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