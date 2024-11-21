Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı

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Hisarcıklıoğlu, Savunma Sanayi desteğiyle ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından süperiletken çip üretim merkezi kurulacak.

21.11.2024 14:25
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Şimdiki hedefimiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın kıymetli destekleri ile ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak Süperiletken Çip Üretimevi'dir"

ANKARA - Türkiye Odalar Borsalar BirliğiBaşkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdiki hedefimiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın kıymetli destekleri ile ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak Süperiletken Çip Üretimevi'dir" Dedi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı" tanıtım törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi 6 farklı mühendislik disiplininin bir arada bulunduğu dünyadaki tek merkez olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'de araştırmacılar yetiştiriyoruz, teknoloji geliştiriyoruz, ürüne dönüştürüyoruz ve ticarileştirdiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanlığı döneminde destek verdiği dünyanın en büyük su türbin test ve tasarım merkezi TOBB ETÜ Hidro burada olduğunu, Milli otomobil TOGG'un Teknoloji Merkezi burada olduğunu, en önemlisi kuantum bilgisayar burada faaliyete geçtiğini belirtti.

Bugün burada, tarih yazacak bir gelişmeye hep birlikte tanıklık ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ın açılışı için bir aradayız. Bu başarı, sadece TOBB ve TOBB ETÜ'nün değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik dönüşümünde bir kilometre taşıdır. QuanT, yani 'Quantum Computer of TOBB ETÜ', Türkiye'nin teknoloji vizyonunu ileriye taşıyan bir semboldür" ifadelerini kullandı.

Bugün bu açılışla Türkiye, kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına katıldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır. ve biz, bu teknolojiye sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kuantum bilgisayarlar, hesaplama gücünü klasik bilgisayarların ötesine taşıyan, geleceği şekillendiren bir teknolojidir. Süper bilgisayarlarda bile on yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözme potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunuyor. QuanT'ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayiinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Aynı zamanda, QuanT'ın sahip olduğu altyapı, yerli algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacaktır" diye konuştu.

QuanT ve Türkiye'nin Kuantum Ekosistemi, yalnızca bir bilgisayar değil, Türkiye'nin teknolojide bağımsızlığını güçlendirme kararlılığının bir ifadesi olduğunu bildiren Hisarcıkoğlu, "QuanT, genç araştırmacılarımız, girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermektedir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmekte ve yarının da yeni kazanımlarını müjdelemektedir. 2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir umutla giriyoruz. TOBB ve TOBB ETÜ olarak, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birine imza atmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu noktada kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi için ilk günden bu yana bizlere her zaman destek olan Savunma Sanayi Başkanlığı'na, TÜBİTAK'a ve Aselsan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kuantum teknolojilerini, yalnızca bir bilim dalı olarak değil, ekonomimizi büyüten bir güç olarak da görüyoruz. "

Kuantum teknolojilerini, yalnızca bir bilim dalı olarak değil, ekonomiyi büyüten bir güç olarak da gördüklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Girişimcileri ve KOBİ'lerimiz için bu teknoloji yeni ufuklar açacaktır. TOBB'un 2 milyon üyesi, bu ekosistemin bir parçası olmaya hazırdır. Bugün buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, bu büyük teknoloji devriminin bir parçası olun. TOBB ETÜ'de oluşturulan Kuantum Ekosistemine katılarak, Türkiye'nin bilimsel geleceğine yön verin. Girişimcilerimizi, start-uplarımızı ve teknoloji geliştiren tüm paydaşlarımızı, bu ekosistemde birlikte çalışmaya davet ediyorum. Şimdiki hedefimiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın kıymetli destekleri ile ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak Süperiletken Çip Üretimevi'dir. Bu adım, daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin kapısını aralayacaktır" ifadeleri kullandı.

Bugünkü başarının bir son değil, bir başlangıç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu "QuanT, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren ve 'Yapamazsınız' diyenlere verilmiş en güçlü cevaptır. Bugün burada yalnızca bir bilgisayarın değil, bir vizyonun, bir inancın, bir geleceğin açılışını yapıyoruz. Ben huzurlarınızda QuanT'ın hayata geçmesinde büyük emekleri olan TOBB ETÜ Rektörümüz Yusuf Sarınay'a, Ali Bozbey ve Mehmet Ünlü hocalarımıza ve araştırma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Türkiye'nin kuantum çağına hoş geldiniz. Gelin, hep birlikte, geleceği şekillendiren bir Türkiye'yi inşa edelim" dedi.

Türkiye\'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı
Kaynak: İHA

Bilgisayar, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Aselsan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtıldı - Son Dakika

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