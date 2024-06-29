Ultra lüks villaya kaçak kat çıktı - Son Dakika
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Ultra lüks villaya kaçak kat çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ultra lüks Toskana villasında kaçak kat ve oturma alanı yapan inşaat mühendisi, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin'in villası için yıkım kararı verildi.

29.06.2024 00:37
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Ultra lüks villaya kaçak kat çıktı

Toskana villalarında kaçak kat için yıkım kararı verildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ultra lüks Toskana villasında kaçak kat ve oturma alanı yapan inşaat mühendisi, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin'in villası için yıkım kararı verildi. Yaklaşık 230 metrekare kaçak alan inşa edilmiş villanın son hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İnşaat mühendisi, mimar, KDM Kentsel Dönüşüm Merkezi ve Öz Anadolu Yapı Denetim sahibi İsmet Ertekin'in Büyükçekmece'deki 5 milyon dolarlık Toskana villasının, ruhsatsız yapı ve kaçak eklentiler nedeniyle yıkımına karar verildi. Ertekin hakkında 'görevini kötüye kullanma' ve 'güveni suistimal etme' nedeniyle Bakırköy, Büyükçekmece ve Silivri başsavcılıklarında suç dosyaları bulunuyor. Kaçak yapı ihbarı üzerine Büyükçekmece İmar Müdürlüğü harekete geçerek tutanak tuttu. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 2 Ocak 2024 ve 13 Mart 2024 tarihli Yapı Tatil Tutanağı ve 13 Mart 2024 tarihli 217/9 sayılı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek yasal işlem başlatıldı. Zabıta ve polis ekipleri, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan kaçak yapıları yıkmak için villaya geldi. Daha sonra Büyükçekmece Belediyesinin kepçe ve iş makinaları da kaçak yapının olduğu villanın önünde hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre villa sahipleri süre isteyerek kendilerinin yıkacağını belirtti. Villanın sahibi tarafından belirlenen süre içerisinde yıkılmaması halinde belediyece yıkılacağı öğrenildi.

"350 metrekare kullanım alanı kaçak yapılar ile 580 metrekareye çıkartmış"

İş adamı Ebubekir Kaynar, "İstanbul Büyükçekmece Toskana Vadisi 265 nolu villanın kaçak kısımlarının bir an önce yıkılmasını istiyoruz. Bu yerler yıkılmazsa kaçak yapıların önünü açmış oluyoruz. İsmet Ertekin'in Toksana Vadisi'nde bulunan villanın kaçak kısımlarına yıkım kararı verildi ve tutanaklar tutuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e teşekkür ediyoruz. İsmet Ertekin 350 metrekare kullanım alanı olan kendi villasını kaçak yapılar ile 580 metrekareye çıkartmış oluyor. Otoparklarını oturma alanına çevirmişler, havuzun etrafına betonarme binalar eklenmiş, çatı 2 metre yükseltilerek 2 oda ve 2 banyo eklenti yapılmış. Usulsüz kış bahçesini oturum alanına kapatılmış. 2. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi vermiş olduğu kararı yıkım onaylandı. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. En kısa zamanda kaçak yapının yıkılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ultra lüks villaya kaçak kat çıktı - Son Dakika

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