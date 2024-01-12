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Uludağ'da kayak sezonu resmen açıldı, vatandaşlar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Uludağ'da kayak sezonu resmen açıldı, vatandaşlar doyasıya eğlendi

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden biri olarak bilinir. Geçtiğimiz günlerde yağan karla birlikte kayak sezonu resmen açıldı. Uludağ'da tatil yapanlar, lise öğrencileri ve günübirlikçiler doyasıya eğlendi. Bazıları düşe kalka kayak yaparken, kimisi de poşetle pistlerde kaydı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı oldukça düşük. Uludağ'a yoğun bir kar yağması öngörülüyor. Tatilcilerin kar lastiği ve zincir bulundurmaları öneriliyor.

Uludağ\'da kayak sezonu resmen açıldı, vatandaşlar doyasıya eğlendi
12.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
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Uludağ'da kayak sezonu resmen açıldı, vatandaşlar doyasıya eğlendi

Lise öğrencileri zirvede düşe kalka kayak yaptı, kimisi de poşetle kaydı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden Uludağ'da geçtiğimiz gün yağan karla birlikte kayak sezonu resmen açıldı. Uludağ'da bugün de kar yağması bekleniyor. Kar kalınlığının 32 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hava sıcaklığı ise-8 dereceye kadar düşüyor. Uludağ'da tatil yapan Ukraynalı bir turist de savaşın devam ettiğini, ailesinin şu an Türkiye'de olduğuna dikkat çekti. Günübirlik zirveye çıkan liselilerden bazıları düşe kalka kayak yaparken, kimisi de poşetle pistlerde kayak keyfini yaşadı.

Kar ve kayak denildiğinde ilk akla gelen yerlerden olan Uludağ'da, geçtiğimiz gün yağan karla birlikte kayak sezonu resmen açıldı. 2023 yılının Kasım ayı ortasında ilk karın düştüğü Uludağ'da birkaç gün sonra yağan yağmur ve lodos karların erimesine sebep olmuştu. Yılbaşına da karsız giren Uludağ'da nihayet geçtiğimiz hafta beklenen kar geldi ve kayak sezonu resmen açılmış oldu. Karla birlikte otellerin rezervasyonların da hareketlilik başlarken, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve İzmir gibi şehirlerden günübirlikçiler de Uludağ'ın yolunu tuttu. Kayak yapmayı bilenler telesiyeji ile zirveye doğru tırmanarak aşağı doğru rüzgar gibi kaydı. Bazı acemi kayakçıların da düşmesi, kameraya yansıdı. Kayak bilmeyenler ise kızaklarla ve poşetlerle karın tadını çıkardı. Çevre şehirlerden turlarla gelen öğrenciler de Uludağ'a hareket kattı. Uludağ'a yerli olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Ukraynalı bir turist ise savaşın devam ettiğini belirterek, "3 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Uludağ'da daha önce geldik, çok beğendik. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Ailem de şu an buradalar"dedi.

Diğer tatilciler ise Uludağ'da havanın ve karın tadını çıkardıklarını dile getirerek, fiyatların pahalı olmasından şikayet ettiler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre Uludağ'da bugün karın devam etmesi, yarın ise hafif kar bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortalarında ise Uludağ'a yoğun bir kar yağması öngörülüyor. Hava sıcaklığı Uludağ'da -8 ile -7 arasında ölçülüyor. Uzun bir süre sıcaklık eksi seviyelerde devam edecek. Uludağ'a çıkacakların kar lastiği ve yanlarında zincir bulunmaları hususunda yetkililer uyarıda bulunurken, zaman zaman sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürüyor.

Kaynak: İHA
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