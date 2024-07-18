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Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali basın toplantısı yapıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:

"Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz"

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. Festival 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivali hiç destek almadan büyüttüklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Dünya Festivalleri Birliği'nin Türkiye'de ki a kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ediyor. Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz. Dünya kültür ve sanatını da İstanbul'un çeşitli noktalarında halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi yapılacak olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı Eyüpsultan'da bulunan Artİstanbul Feshane'de düzenlendi. Toplantıya Festivale Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Grup Başkan Vekili Nuri Aslan ve bir çok katılımcı katıldı. Büyükçekmece Belediyesi uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilerek 75 ülkeden 1200 sanat elçisini ağırlıyor. 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliği'ne üye olan Büyükçekmece Belediyesi, festival neticesinde dünya kültürlerini tüm dünyaya tanıtıp ülkemizle tanıştırmayı amaçlıyor. Festivalde bu yıl Anadolu Ateşi Özel Dans Gösterisi, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, "Emeğin Aşkı ile Üreten Eller" başlıklı uluslararası el sanatları sergisi, uluslararası çocuk el sanatları atölyesi, zeka beceri oyunları, nakış çalıştayı, kukla gösterileri ve atölyeleri, Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı özel konseri, "Çeyrek Asırlık Yolculuk" sergisi, uluslararası akordeon ve mızıka sergisi, festival korteji ile İBB bando, mehteran gösterisi, Türk sanat ve halk müziği konserleri gibi etkinlikler gerçekleşecek.

"Biz festivali devletten destek almadan bu hale getirdik"

Festival hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24 Temmuz'da ulusal boyutta başlıyor, 29 Temmuz'da uluslararası resmi açılışı yapılıyor. Dünya Festivalleri Birliği'nin Türkiye'de ki a kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ediyor. Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz. Dünya kültür ve sanatını da İstanbul'un çeşitli noktalarında halkımızla buluşturuyoruz. Festival 4 ayaktan oluşuyor. 1'incisi heykel sempozyumu. 2'ncisi el sanatları atölyesi çalışmaları. 3'ncüsü dünya halk dansları yarışması. Ödüllü bir yarışma. 4'üncüsü dünya fotoğraf yarışması. Dünya fotoğraf sanatına büyük hizmet olarak ortaya çıkıyor. Bu festival dünyada nasıl aranan festivalse gelecekte de herkesin tanıyacağı festival haline gelecektir. Biz festivali devletten destek almadan bu hale getirdik. Bütün maliyetini finansörlerimiz karşıladı. Fiziki gücünü de Büyükçekmece ailemiz karşıladı. Bu festivali hiç bir şekilde ihale ederek yapmadık. Festivalin resmi açılışı 29 Temmuz akşamı Mimar Sinan Köprüsü üzerinde olacak. Tüm İstanbul halkını 75 ülkeden bin 200 gencin ele ele tutuşacağı ana şahitlik etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.