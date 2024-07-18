Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı yapıldı. Festival, kendi kültür ve sanatını tanıtmakla kalmayıp dünya kültür ve sanatını da halkla buluşturmayı amaçlıyor.

18.07.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali basın toplantısı yapıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:

"Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz"

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. Festival 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivali hiç destek almadan büyüttüklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Dünya Festivalleri Birliği'nin Türkiye'de ki a kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ediyor. Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz. Dünya kültür ve sanatını da İstanbul'un çeşitli noktalarında halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi yapılacak olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı Eyüpsultan'da bulunan Artİstanbul Feshane'de düzenlendi. Toplantıya Festivale Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Grup Başkan Vekili Nuri Aslan ve bir çok katılımcı katıldı. Büyükçekmece Belediyesi uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilerek 75 ülkeden 1200 sanat elçisini ağırlıyor. 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliği'ne üye olan Büyükçekmece Belediyesi, festival neticesinde dünya kültürlerini tüm dünyaya tanıtıp ülkemizle tanıştırmayı amaçlıyor. Festivalde bu yıl Anadolu Ateşi Özel Dans Gösterisi, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, "Emeğin Aşkı ile Üreten Eller" başlıklı uluslararası el sanatları sergisi, uluslararası çocuk el sanatları atölyesi, zeka beceri oyunları, nakış çalıştayı, kukla gösterileri ve atölyeleri, Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı özel konseri, "Çeyrek Asırlık Yolculuk" sergisi, uluslararası akordeon ve mızıka sergisi, festival korteji ile İBB bando, mehteran gösterisi, Türk sanat ve halk müziği konserleri gibi etkinlikler gerçekleşecek.

"Biz festivali devletten destek almadan bu hale getirdik"

Festival hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24 Temmuz'da ulusal boyutta başlıyor, 29 Temmuz'da uluslararası resmi açılışı yapılıyor. Dünya Festivalleri Birliği'nin Türkiye'de ki a kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ediyor. Biz sadece kendi kültür ve sanatımızı tanıtmıyoruz. Dünya kültür ve sanatını da İstanbul'un çeşitli noktalarında halkımızla buluşturuyoruz. Festival 4 ayaktan oluşuyor. 1'incisi heykel sempozyumu. 2'ncisi el sanatları atölyesi çalışmaları. 3'ncüsü dünya halk dansları yarışması. Ödüllü bir yarışma. 4'üncüsü dünya fotoğraf yarışması. Dünya fotoğraf sanatına büyük hizmet olarak ortaya çıkıyor. Bu festival dünyada nasıl aranan festivalse gelecekte de herkesin tanıyacağı festival haline gelecektir. Biz festivali devletten destek almadan bu hale getirdik. Bütün maliyetini finansörlerimiz karşıladı. Fiziki gücünü de Büyükçekmece ailemiz karşıladı. Bu festivali hiç bir şekilde ihale ederek yapmadık. Festivalin resmi açılışı 29 Temmuz akşamı Mimar Sinan Köprüsü üzerinde olacak. Tüm İstanbul halkını 75 ülkeden bin 200 gencin ele ele tutuşacağı ana şahitlik etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali, Büyükçekmece, İstanbul, Dünya, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement