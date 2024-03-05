Üsküdar'da 'Acının Başkenti Filistin' sergisi düzenlendi
İSTANBUL - İsrail'in Gazze ve bütün ülkede Müslümanlara uyguladığı soykırımı lanetlemek adına, "Acının Başkenti Filistin" sergisi açıldı. Serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve karikatürist Muammer Erkul katıldı.
Üsküdar'da yazar ve karikatürist Muammer Erkul'un, zulme karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla savaşın başladığı 7 Ekim'den itibaren çizdiği karikatürlerden oluşan sergiye "Acının Başkenti Filistin" ismi verildi. Serginin Filistin bayrağı renklerindeki yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı kurdele kesimiyle açılması dikkat çekti. Serginin açılışına; AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Adem Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Hilmi Türkmen, Karikatürist Muammer Erkul'un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Çamlıca yurdunda Muammer Erkul'un çizgilerinden oluşan "Acının Başkenti Filistin" konulu sergi, devam eden günlerde de mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.
"Burada Filistin meselesini, Gazze'deki Müslümanların derdini anlatıyoruz"
Sergi açılışında konuşan yazar ve karikatürist Muammer Erkul, "Savaş başladığından bu yana çiziyorum. 70'ten fazla çizim yaptım. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Benim de elimden çizmek geliyordu. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızla da faaliyetler yapıyoruz. Sanatçı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sanatçın yoksa sanatın yok, sanatın yoksa yarınların yok. Ne kadar çok sanatçı yetiştirirsek yarınlara o kadar fikir aktarabiliriz. Kendi sanatkarını yetiştiremezsen bu eserleri ortaya koyma şansın yok. Burada Filistin meselesini, Gazze'deki Müslümanların derdini anlatıyoruz. Ortada bir soykırım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanların sahipsiz kalmaması gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Genel › Üsküdar'da 'Acının Başkenti Filistin' sergisi düzenlendi - Son Dakika
Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bulunan ortaöğretim kurumlarında düzenlediği etkinlikle öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere gıda ambalajları üzerindeki etiketlerin nasıl okunması gerektiği, içerik bilgileri, son kullanma tarihleri ve üretici bilgileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, etkinlik sonrasında daha bilinçli gıda seçimleri yapabileceklerini ifade ederek, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
İstanbul Beylikdüzü'nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek SGK'nın yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 doktor ve eczacıların da aralarında olduğu 18 zanlı tutuklandı.
TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde gerçekleştirildi. Dizin başrol oyuncularıyla yapılan basın toplantısında, dizi hakkında bilgiler verildi ve oyuncular karakterlerini anlattı. Dizinin çekimleri Kayseri'de gerçekleştirildi ve hikaye Anadolu mitlerinden ve Mezopotamya'nın destanlarından esinlenerek oluşturuldu. Dizi, 1950'li yıllarda geçen ve ağalık sistemi üzerinden feodalite, güç ve sınıf çatışmalarını konu alan bir memleket hikayesi olarak tanıtıldı.
TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dizin başrol oyuncularından Olgun Şimşek, dizinin Anadolu mitlerinden, Mezopotamya'nın destanlarından ve masallarından yola çıkılarak ortaya konulmuş bir memleket hikayesi olduğunu belirtti. Dizinin galasında başrol oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi ve dizinin ilk bölümü izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Aydın'da ihtiyaç sahibi insanlara yardım götüren Aymelek Derneği, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temelini attı. Dernek, 15 yıldır insanlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.
Zor coğrafi şartlarda arazi araçlarının dahi girmediği yerlere, ESKİ'nin kar kaplanları girerek altyapı çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsalda adeta komandolar gibi karlı dağları aşarak altyapı çalışması ve arıza giderme hizmeti veriyor. Ekipler, Aşkale İlçesi Sarıbaba, Yeni, Bahçelievler, Çarşı, Dereköy ve Şafak Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı arıza giderme çalışmalarını tamamlandı.
Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Çete üyelerinin sözde mahkeme kurarak anlaşmazlık yaşayan kişilere karar verdiği ve para talep ettiği belirtildi. Operasyon sonucunda 47 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli ziyareti sırasında keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, 'Çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'yı otobüsüne davet ederek keman çalan öğrenciye eşlik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Bursa'da düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.
Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Seben Ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunda Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunda heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolunda muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Sivas yolunda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Burdur-Isparta yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Balıkesir yolunda üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Refahiye-İliç yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?