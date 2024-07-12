Vakıflardan TOGG'lu sünnet şöleni - Son Dakika
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Genel

Vakıflardan TOGG'lu sünnet şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocuklarına sünnet şöleni düzenledi. Şölene TOGG ve klasik otomobillerden oluşan bir konvoy eşlik etti. Şölen kapsamında çocuklara sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler hediye edildi. Ayrıca çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunlarıyla eğlendi ve hediyeler dağıtıldı.

12.07.2024 22:29
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Vakıflardan TOGG'lu sünnet şöleni

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocuklarına sünnet şöleni düzenlendi. Milli otomobil TOGG ve klasik otomobillerden oluşan konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da kuru gıda yardımı yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. Sünnet şölenine 40 çocukla birlikte, aile üyelerinden oluşan 150 kişi de katıldı. Çocuklara, sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.

TOGG'lu 'tarihten günümüze' konvoyu

Sünnet şöleni ailelerin Eyüp İmareti'nde buluşmasıyla başladı. Coşkuyla gerçekleşen sünnet şöleninde yerli ve milli otomobil TOGG ve klasik otomobiller süslendi. 'Tarihten Günümüze' konvoyu oluşturuldu. Sünnet konvoyunun ilk durağı Vakıf eserleri ve Rahmi Koç Müzesi oldu. Müzede çocuklara tarihi ve yerli araçlar hakkında bilgi verildi. Öğle saatinde sünnet konvoyu Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Hem cami hem de türbe ziyaret edilerek, dualar okundu.

Çocuklar Hacivat ve Karagöz ile eğlendi

Sünnet konvoyunda yer alan çocuklar ile ailelerine Eyüp Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde yemek verildi. İmaret bahçesine oyun parkı kurularak, mısırlar dağıtılıp çocuk müzikleri eşliğinde oyunlar oynanıp hediyeler dağıtıldı. Çocuklar palyaço, Hacivat ve Karagöz oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Tarihi vakfın hayır şartı

Amasya'da 1496 tarihinde kurulan ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen muhteşem şölen ile gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vakıflardan TOGG'lu sünnet şöleni - Son Dakika

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