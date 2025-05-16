Vali Hacıbektaşoğlu Gümeli'de Anıt Ağaçları İnceledi - Son Dakika
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Genel

Vali Hacıbektaşoğlu Gümeli'de Anıt Ağaçları İnceledi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gümeli Beldesi'nde dünyanın en yaşlı porsuk ağaçlarını ziyaret ederek doğa mirasının korunması ve ekoturizm potansiyeli hakkında bilgi aldı.

16.05.2025 15:53
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Vali Hacıbektaşoğlu Gümeli'de anıt ağaçları ve yaylaları inceledi

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi'ni ziyaret ederek dünyanın en yaşlı porsuk ağaçlarından biri olan doğa anıtını yerinde inceledi. Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyarette Alaplı Kaymakamı ve çeşitli kurum temsilcileri de eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Gümeli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, ardından yaşı 4120 olarak tescillenen ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı doğa miraslarından biri olarak kabul edilen Anıt Porsuk Ağacı'na geçti. Burada yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra yaşı 1000 yılı aşkın bir diğer porsuk ağacını da inceledi.

Hacıbektaşoğlu, Gümeli'deki anıt ağaçların yalnızca bilimsel çalışmalar açısından değil, doğa turizmi yönünden de büyük önem taşıdığını belirtti. Hacıbektaşoğlu, benzersiz doğa mirasının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Gümeli Bölüklü Yaylası'na geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Yayla bölgesinde doğayla iç içe vakit geçiren heyet, ekoturizm potansiyeli ve bölgenin korunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyareti sırasında Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun'dan belde ve yaylalarda yürütülen projeler hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, bölgeye olan ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali Hacıbektaşoğlu Gümeli'de Anıt Ağaçları İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Hacıbektaşoğlu Gümeli'de Anıt Ağaçları İnceledi - Son Dakika
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