Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı

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Üsküdar Vaniköy'de bulunan kaçak inşaatın öncesi ve sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı belirtildi.

27.08.2024 14:25
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Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı

"Doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldı"

İSTANBUL - Üsküdar Vaniköy'de bulunan kaçak inşaatın öncesi ve sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı belirtildi.

Üsküdar Vaniköy'de bulunan ormanlık alanda kaçak şekilde inşa edilen yapı mühürlenerek faaliyetten men edilmişti. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak inşaatta yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tespit tutanağının detayları ortaya çıktı.

"Doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldı"

Tutanakta, "Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda; 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yapı müteahhidi tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyerek belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği belirtilerek, "Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur" denildi. Öte yandan, söz konusu inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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