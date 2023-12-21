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Vanlı kadınlar ziynet eşyalarını Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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Vanlı kadınlar ziynet eşyalarını Gazze'ye bağışladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak, Vanlı kadınlar ziynet eşyalarını ve nakdi yardımlarını Gazze'ye bağışladı. Yardımlar, Van Umut Kervanı Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Vanlı kadınlar ziynet eşyalarını Gazze\'ye bağışladı
21.12.2023 - 23:46,
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Vanlı kadınlar ziynet eşyalarını Gazze'ye bağışladı

VAN - Vanlı kadınlar, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze halkına ziynet eşyalarını bağışladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki aya aşkın bir süredir devam ediyor. Sivillere, yaşam alanlarına ve hastanelere hava saldırılarının düzenlediğini Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Gazze halkına yönelik yardım çağrısına destek veren çok sayıda kadın, ziynet eşyalarının yanı sıra nakdi yardımlarını Gazze'ye ulaştırmak üzere Van Umut Kervanı Derneği'ne teslim etti. Yardım kampanyasına çocuklar da kumbaralarıyla destek verdi.

Konuya ilişkin konuşan Van Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırıların devam ettiğini belirtti. Tüm Türkiye'de olduğu Van'da da Gazze için insanı yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Vatan, "Yardım vakfı olarak saldırıların başladığı ilk günden bu yana yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce gönderdiğimiz yardım tırlarında ise insanı yardım, hijyen ve bombardımanlardan sonra engelli kalanlar için medikal malzemesi vardı. Bu yardım tırımız iki gün önce Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı" dedi.

Gazze'deki saldırıların durdurulması için ilk günden bu yana sahada olduklarını dile getiren Nebahat Uygun isimli kadın, Gazze için yardım çağrılarına icabet ederek katkıda bulunan kadınlara teşekkür etti.

Toplanan yardımları banka üzerinden Umut Kervanı İnsanı Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
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