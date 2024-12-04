Vefakar Baba İbrahim Kale'nin Mücadelesi

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Vefakar babanın görüntüleri Türkiye'nin içini ısıttı: "Zor ama başka şansım yok"

Çocuklarıyla bir başına kalan vefakar baba: "Eşimin bırakıp gittiğini çocuklarımdan öğrendim"

"Çok kızıyordu ailesine 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın?"

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, işten eve gelen ve üzerine bile değiştirmeden bir başına kaldığı çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Baba İbrahim Kale, gözyaşlarına boğularak, "Zor oluyor; ama başka şansım yok. Bazen yevmiyeli bir işe gidiyorum para kazanmak için; çünkü rızkımı çıkarmak zorundayım. Evde öksüz evlatlarım var. Akşam işten eve geldiğimde eşimin bırakıp gittiğini çocuklarımdan öğrendim; çocuklarımı da istememiş, beni de istememiş. Çok kızıyordu ailesine 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın? Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum, onlar benim canlarım" dedi.

Tüm Türkiye, 4 çocuk babası İbrahim Kale'yi kızı Yağmur Su'nun çektiği görüntülerle tanıdı. Gündelik işlere koşan ve çocuklarının rızkını çıkaran baba İbrahim Kale'nin, akşam işten gelip kıyafetlerini bile çıkarmadan çocuklarına yemek yaptığı görüntüler herkesin takdirini kazandı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ve demir doğrama işiyle uğraşan İbrahim Kale'nin, 2 evliliğinden toplamda 4 çocuğu var. İlk eşinden 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve yeni bir evlilik yapan İbrahim Kale, 12 yıl evli kaldığı ikinci eşinden de ayrıldı.

İşten geldiğinde gittiğini öğrendi, mücadelesi başladı

1 yıl önce akşam eve gelen baba İbrahim Kale, çocuklarından eşi M.Y.'nin kendisini terk ettiğini öğrendi. Başka biriyle ilişkisi olduğu iddia edilen anne, bir daha da eve geri dönmedi.

En büyüğü 17 yaşında olan 3 çocuğuyla birlikte yaşayan vefakar babanın mücadelesi bundan sonra başladı. Baba İbrahim Kale, 3 çocuğuna hem anne hem baba oldu.

Sobayı yakıyor, kahvaltılarını hazırlıyor, okula götürüyor, çalışıyor

Sabah erkenden kalkan, sobayı yakan baba, bir yandan çocuklarının kahvaltısını hazırlıyor, bir yandan da evin temizliğini yapıyor. Evlatlarını öğleyin okula gönderdikten sonra kendisi de demir doğrama işine koşan Kale, akşamda yine yemek yaparak çocuklarının karnını doyuruyor. Bu döngü her gün bu şekilde devam ederken, babanın en büyük destekçisi ise çok sevdiği çocukları.

"Çok kızıyordu ailesine 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın?"

Kızı Yağmur Su'nun çektiği görüntülerin ardından tüm Türkiye'nin tanıdığı babaya çeşitli yardımlarda yapıldı. İbrahim Kale, daha iyi bir şartlarda çalışmak istediğini, iyi bir iş ile çocuklarına daha iyi bakabileceğini söyledi.

"Zor oluyor; ama başka şansım yok" diyen İbrahim Kale, annesinin çocukları bırakıp gittikten sonra bir başına kaldığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Baba Kale, "İlk eşimden anlaşarak ayrıldım. 6-7 sene evlilik yapmadım. Saha sonra 2013'de ikinci evliliğimi yaptım. 12 sene evli kaldım. Geçen sene akşam işten eve geldiğimde bırakıp gittiğini öğrendim. Çocukları da istememiş, beni de istememiş. Boşanmadım henüz. Devletimden hesabını sormasını istiyorum. Neden çocuklarımı bırakıp gittin? Annesi ve babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu anne ve babasına 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden yavrularını bıraktın? Çocuklarım sana ne yaptı?" dedi.

"Ben çocuklarımı mutlu gördükçe daha mutlu oluyorum"

İbrahim Kale, "Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum; hele Yağmur'un çok güzel yere gelmesini istiyorum. Kızım benim pilot olmak istiyor, çok seviyor uçakları. Ben çocuklarımı mutlu gördükçe daha mutlu oluyorum. Bütün evlatlarım benim canım, bambaşka benim çocuklarım. Sabah kalkıyorum, çocuklarımın kahvaltısını hazırlıyorum, yemeklerini hazırlıyorum. Bazen yevmiyeli bir işe gidiyorum para kazanmak için; çünkü rızkımı çıkarmak zorundayım. Evde öksüz evlatlarım var. Akşam çocuklarım gelmeden eve gelmeye çalışıyorum genellikle. Yemekleri hazırlıyorum, mesela; patates kızarıyorum, kuru fasulye istiyorlar fasulye yapıyorum. Küçük oğlum, ben, kızım, büyük oğlum hep beraber yemeğimizi yiyoruz. Çok mutlu bir aileyiz. Zor oluyor; ama her şeyin bir zorluğu var, zoru başarıyoruz. Her şey benim üzerimde; ama kızımda, oğullarımda bana yardım ediyor. Geçen sene de evimden yangın çıktı; parkelerim yandı, koltuklarım yandı ve ev duman oldum. Çalıştım, çabaladım, eşyalarımızı aldık. Ben çok memnum; ama keşke böyle olmasaydı. Sadece iş istiyorum. Evimin birde çatısının yapılmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Videoyu çeken minik Yağmur da, şöyle konuştu:

"Babamı çok seviyorum. Okuldan geldikten sonra babamız yemek yapıyor, sobayı yakıyor. Sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Mesela ben kuru fasulye ve pilavı seviyorum. Çok güzel yapıyor. Her yemeği yapıyor benim babam.