Yapı Denetim Sistemi Depremle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
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Yapı Denetim Sistemi Depremle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor

03.06.2025 14:45
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Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, Kayseri'de bir mühendisinin saldırıya uğramasının ardından, yapı denetim sisteminin depremlerle mücadelede kritik bir savunma hattı olduğunu belirtti. Toraman, tehditlere rağmen yapı denetim sisteminin önemine vurgu yaptı ve bu sistemin halkın can güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Toraman: "Yapı denetim sistemi, depremle mücadeledeki ilk savunma hattıdır"

Kayseri'de binayı denetleyen mühendise tehdit

KAYSERİ - Kayseri'de bir binada denetim yapan mühendisin saldırıya uğraması sonrası kente gelen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, "Yapı denetim sistemi, depremle mücadeledeki ilk savunma hattıdır" dedi.

Bir binanın denetimi sırasında mühendise yapılan saldırı sonrası Kayseri'ye gelen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, Kayseri İnşaat Mühendisleri Odası'nda mühendislerle bir araya geldi. Sahada yaşanan sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulurken, Toraman gelen talepleri de yerinde değerlendirdi. Yapı denetim sisteminin depremin ilk savunma hattı olduğunu vurgulayan Toraman, "Bugün burada sadece basın açıklaması yapmak için değil, bir mücadeleyi Türkiye'ye duyurmak için bulunuyoruz. Kayseri'de bir meslektaşımız yalnızca görevini yaptığı için tehdit edildi. Can güvenliği için halk adına denetim yapan bir mühendis hedef gösterildi, baskıya maruz kaldı. Sadece bu da değil, Türkiye'nin dört bir yanında onlarca yapı denetim firması ya baskılanıyor, ya susturuluyor ya da yok sayılıyor. Biz susmuyoruz; ben buradayım, biz buradayız. Bugün açıkça ifade ediyoruz; yapı denetim sistemi bu ülkenin depremle mücadeledeki ilk savunma hattıdır. Bu sistemi zayıflatmak, denetçileri baskılamak, susmaya zorlamak, doğrudan halkın can güvenliğine yönelmiş bir tehdittir. Depremler bitmedi, bitecek de değil. Ama sistemli ihmaller, baskılar, lobiler devam ederse bir sonraki felakette herkes sorumludur. Sahadayız, ayaktayız ve vazgeçmeyeceğiz. Her gün binlerce şantiyede mühendislerimiz, mimarlarımız, denetçilerimiz görev başında. Müteahhidin, belediyenin, siyasetçinin, yatırımcının değil milletin vicdanının temsilcisiyiz. Ama bugün ne yazık ki iş yapamaz hale getiriliyoruz, itibar suikastına maruz kalıyoruz. Ekonomik ve bürokratik abluka altındayız. Biz işimizi yaparken tehdit ediliyoruz. Biz depremle mücadele ederken sahadan silinmeye çalışılıyoruz. Ama yine de her sabah şantiyeye gidiyoruz. Çünkü biz bu millete karşı sorumluyuz" dedi.

"6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 98'i yapı denetim hizmeti almadı"

Amaçlarının halkın güvenliği ve sağlam bir gelecek olduğunun altını çizen Toraman, "Bugün burada sadece Kayseri için değil, Adıyaman'daki meslektaşım, Hatay'daki yıkımı denetim dışı sistemlerin tetiklediğini bilen herkes için İstanbul'daki gelecek deprem için konuşuyorum. Unutmayın 6 Şubat depremi sonrası yıkılan binaların yüzde 98'i yapı denetim hizmeti almamıştı. Ama o gün alkışlanan sistem bugün görmezden geliniyor. O gün 'hayat kurtardınız' denen bizlere bugün tehdit yönetiliyor. Yetkililere sesleniyoruz; sisteme müdahale etmeyin, lobilerle değil bilimle ilerleyin. Denetimi zayıflatmak değil, güçlendirmek zorundasınız. Tehdit edilen her yapı denetiminin arkasında devlet olmalı. Unutmayın bu meslek grubuna yapılan her saldırı aslında bir gün kendi evinizin altındaki temele yapılmış bir saldırıdır. Bizim tek tarafımız var; deprem gerçeği, halkın güvenliği ve sağlam bir gelecek. Kimsenin adamı değiliz, bu vatan için susarak bu güne kadar geldik. Ama artık susmayacağız. Kayseri'den tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; yapı denetim sistemi sahipsiz değildir. Hep burada olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Fırat, Güvenlik, Politika, Kayseri, Deprem, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yapı Denetim Sistemi Depremle Mücadelede Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika

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